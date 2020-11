Exposição Meet Vincent van Gogh estreia opção de visitas privadas para empresas

©

Dinheiro Vivo 08 Novembro, 2020 • 11:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em Lisboa até 3 de janeiro, a exposição Meet Vincent van Gogh, dispõe agora, segundo a organização, de visitas privadas depois do seu horário de funcionamento que podem ser usadas por empresas com o objetivo, por exemplo, de envolver clientes, fazer eventos e recompensar colaboradores.

Garantidas todas as normas de segurança, esta pode ser uma excelente alternativa não só às festas de Natal, com uma experiência diferente de uma noite VIP, como ao lançamento de um produto ou mesmo para a celebração de uma data especial, indica a organização em comunicado.

Para completar à experiência da exposição, a organização apresenta 4 opções de cocktails diferentes, com a duração de aproximadamente 1 hora, que serão da responsabilidade da Casa do Marquês. Segundo comunicado, o espaço é reservado, a partir das 20h00, para a empresa em questão, e é garantida uma experiência única, com total exclusividade num universo imersivo que promete estimular a criatividade do grupo.

Exposição "Meet VINCENT VAN GOGH" - Terreiro das Missas - Belém Lisboa © Rita Carmo

As reservas para a realização de eventos corporate estão em vigor durante o período final da exposição Meet Vincent van Gogh em Portugal, no Terreiro das Missas, em Belém, e podem ser feitas através de casadomarques@casadomarques.pt (217 512 380) com valores a partir de 45€ por pessoa (preços e menu sob consulta).