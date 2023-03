Eyeball. A Inteligência Artificial ao serviço dos olheiros

Eusébio

Com base nos relatos, muitos relatos, de olheiros locais a afirmarem que havia ali, em Lourenço Marques, atual Maputo, um fenómeno, Eusébio da Silva Ferreira, um dos maiores futebolistas portugueses e mundiais de todos os tempos, motivou dramática luta entre dirigentes de Sporting e Benfica pela sua aquisição, antes de assinar pelas águias, no início dos anos 60. Hoje, os dirigentes dos grandes europeus não precisam de ir ao local para verificar o valor de um atleta. Nem de confiar em olhos alheios.

Cada jogo e cada treino das 25 principais academias de jogadores em África são vigiados por uma espécie de Big Brother chamada Eyeball, um sistema já utilizado por Milan, Lille, Benfica e outros. Com uma câmara de alta resolução elevada o suficiente acima do relvado para obter ângulos de 180 graus que permitam a ação do software da Inteligência Artificial, o Eyeball rastreia todas as ações e estatísticas de jovens promissores.

Todas as semanas, os olheiros dos gigantes europeus observam e analisam quem querem, sem sair do conforto do gabinete nem precisar de gastar toneladas de dinheiro em viagens.

"Antes o ASEC Mimosas [uma das mais reputadas academias da Costa do Marfim] recebia uma visita de um olheiro por mês, agora recebe mais de um telefonema por dia a pedir informações sobre um dado talento", diz David Hicks, diretor da Eyeball, à revista Forbes.

O Eyeball não funciona apenas em África: há câmaras instaladas em academias de França, de Inglaterra e até um jogador islandês de enorme potencial a ser observado constantemente por um olheiro instalado num gabinete quentinho, longe do frio glacial do país.

Com o Eyeball, não só as idas e vindas constantes de olheiros da então metrópole Lisboa para ver in loco e negociar o passe de Eusébio se tornaram obsoletas, como também os protocolos assinados entre clubes europeus e academias africanas - de que adianta tê-los se o rival pode estar a gravar tudo?