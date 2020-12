Facebook lança ataque à Apple por ter novas regras de transparência. Tim Cook já respondeu

Facebook © Unsplash

O Facebook continua em guerra aberta com a Apple, que este ano começou a implementar várias medidas para dar aos seus utilizadores maior transparência em torno dos dados pessoais que cada app recolhe e usa.

Desta vez a empresa que também é dona do WhatsApp e Instagram argumenta que uma nova atualização prevista para as apps nos dispositivos da Apple - iPhone ou iPad - para as próximas semanas poderá "matar as pequenas empresas" e para enfatizar a sua posição comprou vários anúncios de página inteira nos principais jornais norte-americanos esta quinta-feira. Em causa está um recurso chamado App Tracking Transparency, com algumas funcionalidades que até já ficaram disponíveis esta semana para utilizadores da Apple.

Numa nova atualização do sistema operativo iOS 14, houve uma alteração na política de privacidade para os produtos da Apple, o que vai levar que os utilizadores passem a poder escolher de forma clara se querem ter, ou não, as suas atividades monitorizadas por determinadas aplicações.

Além disso, já esta semana ficou disponível na App Store uma descrição de cada app com todo o tipo de dados que cada aplicação procura obter de utilizador discriminados - no caso do Facebook é uma lista imensa.

No caso de não aceitarem a partilha dos seus dados, é o modelo de negócio do próprio Facebook que pode ficar em causa, isto porque se houver muitos utilizadores a aderirem a essa opção isso deverá significar a perda de eficácia dos anúncios personalizados da rede social já que não podem usar os dados pessoais de cada um.

Tem sido essa eficácia que o ano passado deu mais de 70 mil milhões de dólares em receitas, um aumento de 27% face ao ano anterior (este ano deverá ser ainda maior, com lucro de perto de 20 mil milhões).

Em comunicado, divulgado após os anúncios do Facebook, a Apple explica que se trata de "uma simples questão de defender os utilizadores" que, segundo a empresa, têm o direito de saber quando é que os seus dados são recolhidos e compartilhados com outras aplicações ou sites - "devem ter a opção de permitir isso ou não".

Já esta sexta-feira, o CEO da Apple, Tim Cook, explicou na sua conta de Twitter que as alterações permitem ao Facebook ou a qualquer app ou site manter tudo como tinha até aqui, inclusive usar os dados dos utilizadores, mas o "App Tracking Transparency vai apenas requerer que eles peçam permissão primeiro ."

We believe users should have the choice over the data that is being collected about them and how it"s used. Facebook can continue to track users across apps and websites as before, App Tracking Transparency in iOS 14 will just require that they ask for your permission first. pic.twitter.com/UnnAONZ61I - Tim Cook (@tim_cook) December 17, 2020

No entanto, o Facebook alega que esta alteração irá ser prejudicial para a operação das pequenas empresas que estão na sua plataforma e usam os seus anúncios e sugeriu ainda que a nova política da Apple pretende apenas aumentar os lucros da empresa criada por Steve Jobs, em vez de ajudar na privacidade dos seus utilizadores.

Apesar da Apple não ter exigido ao Facebook qualquer alteração das suas políticas para monitorizar e recolher os dados dos utilizadores para criar publicidade direcionada, a rede social acusa a empresa de agir de forma desleal e revela que irá apoiar a Epic Games nas suas ações judiciais contra a Apple.

Por receio de sofrer retaliações por parte da Apple, o Facebook confirmou que irá cumprir as novas mudanças impostas pela nova política de privacidade, para não pode correr riscos.

(atualização com reação de Tim Cook às 13h)