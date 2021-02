Facebook regista a sua atividade mesmo fora da rede social. Saiba como o impedir

Dinheiro Vivo 03 Fevereiro, 2021 • 18:44 Partilhar este artigo Facebook

É sabido que a plataforma Facebook utiliza os dados, as informações pessoais e os registos de atividade dos seus utilizadores para melhorar a performance da rede social e adaptar a cada perfil publicidade personalidade, procurando manter o máximo de tempo possível os utilizadores na plataforma (o algoritmo também procura conteúdo com que tenhamos mais vontade de interagir). No entanto, a recolha destes dados pode estar a acontecer mesmo quando a aplicação não está a ser utilizada e estamos a navegar noutras apps ou sites.

O Facebook consegue assim recolher e captar informação sem que nos apercebamos, através do histórico e da atividade de navegação em navegadores como o Chrome, o Safari ou mesmo o Google Maps, entre outros, a que normalmente acedemos pelo smartphone, tablet ou computador.

Para que tal não aconteça, só precisa de desativar, nas definições da plataforma a "Atividade fora do Facebook". Saiba aqui como o fazer, passo a passo:

1. Através do smartphone ou tablet (Android ou iOS), abra a aplicação do Facebook

2. Aceda às "Opções" - ícone com as 3 linhas horizontais

3. Deslize até à secção "Definições e privacidade" e selecionar "Definições"

4. Deslize até aparecer a secção "As tuas informações do Facebook"

5. Selecione a opção "Atividade fora do Facebook" e, em seguida em "Mais opções"

6. Caso queira desativar esta opção do Facebook deve tocar na secção "Mais opções"

7. Surgirá uma opção na parte inferior do ecrã de "Mais opções" e a partir dessa janela seleciona "Gerir a atividade futura"

8. Em seguida, voltar a tocar em "Gerir atividade futura" - botão azul no fundo do ecrã

9. Pode agora desativar a opção "Atividade fora do Facebook futura - tocar no interruptor

Em alternativa, e caso não queira desativar esta função, pode simplesmente gerir esta atividade e ver todos os dados partilhados com a rede social, sendo que aí é necessário introduzir a palavra-passe da conta. Para além disso, pode também eliminar o histórico de toda a atividade que é registada fora da rede social.