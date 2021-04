Fadiga do Zoom afeta mais as mulheres do que os homens, revela estudo

Plataformas como Zoom ou Teams usadas para teletrabalho ou ensino remoto © Unsplash

Depois de comprovada a existência da chamada "fadiga do zoom" - cansaço do excesso de videoconferências devido à pandemia -, agora uma nova investigação realizada por vários académicos e liderada por Géraldine Fauville, da Universidade de Gotemburgo, vem sugerir que esta condição é mais frequente nas mulheres do que nos homens.

Os resultados do estudo surgiram depois de terem sido realizadas cerca de 10.500 entrevistas sobre as experiências de cada pessoa com videoconferências durante a pandemia da covid-19. Através da escala de Exaustão e Fadiga do Zoom (da sigla em inglês ZEF) criada pela mesma instituição, que avalia, tal como o nome indica, o cansaço em diferentes níveis, os investigadores concluíram que cerca de 14% das mulheres da amostra relataram sentir-se entre "muito a extremamente" cansadas. Já no que respeita aos homens, estes números ficaram abaixo dos 6%.

Entre as razões para tal fenómeno, surge a hipótese das mulheres trabalharem de forma diferente online. Ainda que, de acordo com os testemunhos recolhidos, as mulheres relatassem ter (aproximadamente) o mesmo número de reuniões por dia que os homens, foi também possível constatar que estas reuniões tendem a durar mais tempo e têm intervalos mais curtos pelo meio.

A segunda hipótese que surge como justificação, e que resulta também dos dados recolhidos, é o facto de as mulheres sentirem maior pressão para manter uma aparência física e "lutarem" de forma mais frequente com a "imagem corporal". Tal como já tinha sido indicado em outros estudos, olhar para a própria imagem durante muito tempo seguido tem um efeito particularmente negativo no sexo feminino - plataformas como o Zoom já permitem retirar a própria imagem das video-conferências.

No entanto, não são só as mulheres que se mostram fortemente afetadas pelo novo modelo de trabalho, mas também os jovens relatam níveis mais elevados de cansaço, fatores que terão de ser reconsiderados com a reabertura dos escritórios e retoma do trabalho presencial.