'Fadiga do Zoom' é real e afeta cada vez mais pessoas. Saiba como a evitar

Plataformas como Zoom ou Teams usadas para teletrabalho ou ensino remoto

Reuniões, chamadas, conferências e aulas - estes são só algumas das atividades que, há mais de um ano, conheceram uma nova realidade que passa, sobretudo, pelo digital.

Jeremy Bailenson, professor e diretor fundador do Stanford Virtual Human Interaction Lab (VHIL) fez um estudo padrão no qual observou vários colaboradores e concluiu as possíveis causas da exaustão.

De acordo com o investigador, há quatro causas principais que provocam este cansaço. A primeira razão é o contacto visual. Bailenson afirma que a quantidade de tempo em que se mantém contacto visual durante as sessões por videoconferência é muito superior ao normal. Regra geral, numa reunião, as pessoas no orador, no entanto, a videoconferência permite que o usuário observe todos os presentes de uma só vez.

Além disso, os vídeos que aparecem no ecrã estão em close-up fazendo com que o cérebro humano interprete o momento como uma situação intensa. Para tal, o conselho é para que se mantenham as janelas de visualização de vídeo mais pequenas e para que se utilize constantemente o teclado, podendo mesmo remover o vídeo e usar só o áudio o que retira desde logo a necessidade de atenção visual.

A segunda razão apresentada é que, na maioria das reuniões, os utilizadores olham continuamente para si próprios nas câmaras, tornando-os mais críticos de si mesmos, algo que não acontece quando se está num ambiente de escritório. A plataforma Zoom (para lidar com este problema) já permite remover a nossa própria imagem, para evitar esta sensação de nos estarmos sempre a ver.

A terceira razão que Bailenson aponta é que estas chamadas podem reduzir drasticamente a mobilidade entre as pessoas. Segundo o investigador, geralmente as conversas presenciais e telefónicas permitem que as pessoas se movam, o que não é possível em videoconferência. ​​​​​Bailenson recomenda que, antes de entrar numa destas chamadas, e se possível, se escolha um espaço amplo para colocar a câmara mais distante e, assim, criar uma sensação de flexibilidade.

Ainda, e de acordo com o relatório, a quarta razão é que a carga cognitiva é também mais elevada nestas situações. O cérebro humano trabalha de forma mais árdua durante as videoconferências para enviar e receber sinais.

Assim, uma das estratégias que pode ajudar é desligar, ocasionalmente, a câmara e descontrair (pode fazer tarefas mais mecânicas enquanto ou, caso não seja possível, afastar o corpo do ecrã durante um curto espaço de tempo para descansar o cérebro.