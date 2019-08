Falta de medicamentos nas farmácias prejudicam tratamentos

Mais de dez medicamentos sem alternativa terapêutica estiveram em falta no mês de julho. Falhas como esta obrigam muitas vezes à interrupção de tratamentos, com os doentes com Parkinson, hipertensão, asma, diabetes, doença pulmonar obstrutiva e epilepsia a serem dos que mais sofrem até porque não há medicamentos alternativos, de acordo com a Associação Nacional das Farmácias (ANF).

Ao Correio da Manhã, o diretor-executivo da ANF, Tiago Galvão, deu o exemplo de como “os doentes com hipertensão não têm alternativa”, pois em várias farmácias tanto o medicamento, como o genérico “estão esgotados há pelo menos um ano”. Para a ANF, as ruturas são explicadas por uma só fábrica “produzir o mesmo medicamento para vários laboratórios”.

É ainda referido que, segundo o relatório do Centro de Estudos e Avaliação em Saúde, em 2018 faltaram 64,1 milhões de embalagens de medicamentos nas farmácias, um aumento de 15,8 milhões comparativamente com 2017. Mais de três milhões de pessoas foram afetadas e 370 mil tiveram de interromper o tratamento.