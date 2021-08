Fazer dois mestrados ao mesmo tempo? É possível e Juliana Couras é prova disso

Juliana reconhece que foi graças ao apoio familiar e às suas condições socio-económicas privilegiadas que foi capaz de chegar tão longe.

Dinheiro Vivo 06 Agosto, 2021 • 16:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Terminar dois mestrados em simultâneo é já um feito raro, mas fazê-los em universidades de duas cidades diferentes é ainda mais improvável, mas possível. Quem o garante é Juliana, que terminou Medicina, no Porto, com 16 valores e Engenharia Computacional, em Aveiro, com uma média final de 19.

Em 2014, entrou para o Mestrado Integrado em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e, em 2016, recebeu o Prémio Incentivo, por ter sido uma das melhores alunas do 1º ano do curso. Durante os semestres seguintes foi descobrindo o campo da Neurociência Teórica - "tentei ler alguns artigos e não percebi absolutamente nada, pois os meus conhecimentos de matemática estavam ao nível do secundário. Aí percebi que ia ter de aprender mais matemática, mais programação e mais física", conta Juliana.

Só em 2016 decidiu apostar em tirar outro curso e escolheu o Mestrado Integrado em Engenharia Computacional na Universidade de Aveiro (UA), devido à maior oferta de unidades curriculares de matemática. Como tinha uma média superior a 17, 5 e escolheu a UA para primeira opção no Concurso de Acesso ao Ensino Superior, foi-lhe atribuída uma bolsa de igual à quantia da propina. Nos anos seguintes, acabou também por receber outra bolsa de mérito académico por conseguir manter a sua média.

Ser organizada e traçar metas foi a "chave" para a Juliana conseguir lidar com todas as responsabilidades académicas - "no 1.º semestre que fiz em dois cursos defini como objetivo fazer, obviamente, todas as unidades curriculares (UC) de Medicina desse semestre e fazer mais 3 unidades curriculares de Engenharia. Acabei por fazer todas as UC dos dois cursos. Então para o 2.º semestre comecei a pensar que se fizesse outra vez todas as UC dos dois cursos ficava licenciada em Ciências Básicas da Saúde, pois concluía o 3.º ano de Medicina. E aí talvez fizesse uma pausa em Medicina para me dedicar só a Engenharia. Mas depois fiz o 2.º semestre todo outra vez com sucesso e pensei que mais valia continuar com os dois cursos a ver até aonde é que dava para ir".

Apesar da sua dedicação, a jovem não deixa de reconhecer que fazer dois mestrados ao mesmo tempo só foi concretizável dado o grande apoio familiar que teve ao longo dos anos, as ajudas monetárias atribuídas pelas universidades públicas, bem como a sua situação económico-social privilegiada - "eu sei que o meu esforço, no meu contexto social e económico, foi suficiente para ter sucesso. Mas a verdade é que não sei se, noutros contextos, seria possível sequer concretizar este feito de fazer os dois mestrados integrados em simultâneo", admite.

Para o futuro, Juliana não pretende tirar nenhuma especialidade médica, pelo menos por agora, preferindo antes seguir em doutoramento na área da Neurociência, como em Engenharia Neuromórfica. "Começar com uma ideia apenas, um modelo matemático, e ver como ele se traduz num sistema físico e depois usá-lo, como médica, para tratar patologias neurológicas" é um projeto de vida que ainda espera concretizar.