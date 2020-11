Feira de emprego da Católica oferece 400 vagas para alunos de Direito

© Pixabay

Dinheiro Vivo 20 Novembro, 2020 • 16:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa organiza, nos próximos dias 25 e 26 de novembro, a 18ª edição do JobShop, num formato totalmente online, que manterá o mesmo "dinamismo das edições anteriores", referem os organizadores, em comunicado.

Durante os dois dias programados para o evento, os estudantes que pretendem entrar no mercado de trabalho, terão à sua disposição mais de 400 ofertas de emprego e estágios.

A plataforma, exclusivamente projetada para a Faculdade de Direito da Católica, permite aos 400 alunos de licenciatura e mestrado, realizar flash interviews às entidades recrutadoras, mediante agendamento prévio na app.

"Sentimos que há um grande dinamismo no mercado da advocacia em Portugal (...) Este evento confirma existir (concorrência) entre recrutadores porque sabem que aqui encontram os melhores alunos", nota Jorge Pereira da Silva, diretor da Faculdade de Direito da Católica de Lisboa.

Através do Recruiting Lounge Virtual, os alunos da faculdade terão a oportunidade de interação direta com os seus potenciais recrutadores, de que são exemplo sociedades de advogados, empresas, reguladores, consultoras, etc.

O JobShop'20 contará ainda com duas mesas redondas: LeX-Ray: agora entrevistamos nós - Desafios para a nova geração de juristas, na qual os alunos assumirão o papel de entrevistadores, e Direito sem Fronteiras - Diferentes profissões, carreiras internacionais e novos caminhos, onde juristas partilharão com os alunos as diferentes experiências profissionais.

O evento JobShop é organizado pelo Gabinete de Carreiras da Faculdade de Direito da Católica e é dirigido apenas aos alunos de licenciatura e mestrado e da respetiva faculdade.