Feira de emprego do Iscte arranca amanhã com 60 empresas

Este ano, e pela primeira vez (por causa da pandemia), o Career Forum da Iscte Business School vai decorrer online, reunindo mais de 60 empresas nacionais e internacionais com ofertas de emprego para os jovens estudantes. No âmbito desta feira de emprego, serão realizadas 55 apresentações para recrutamento, sete workshops, duas mesas redondas e uma conferência, nos quais intervirão dez oradores convidados.

O primeiro dia, amanhã, será dedicado às áreas de finanças, contabilidade, consultoria e recursos humanos, e o segundo dia, quinta-feira, ao marketing, retalho e serviços.

"As sérias implicações que a pandemia trouxe à economia mundial estão a provocar um retrocesso nas oportunidades de emprego disponíveis para os finalistas do ensino superior", afirma Maria João Cortinhal, dean da Iscte Business School, em comunicado. "O Career Forum permite que os nossos estudantes conheçam os processos de recrutamento das maiores empresas a operar em Portugal e quais são as oportunidades de emprego disponíveis em diferentes áreas de negócio", afirma ainda a diretora desta escola de negócios.

A Iscte Business School garante que mais de 40% dos estudantes do Iscte que participaram nesta feira de emprego nas últimas edições foram contratados pelas empresas presentes. "A Iscte Business School tem uma taxa de empregabilidade de 98%. A nossa escola é altamente vocacionada para a competitividade das empresas: acompanhamos a inovação dos vários mercados e preparamos os estudantes para a realidade do contexto laboral. Essa qualidade da nossa formação é reconhecida pelas empresas que recrutam", afirma ainda Maria João Cortinhal.

Presente estarão empresas e instituições dos mais diversos setores, como as consultoras PwC, Deloitte e Accenture, BNP Paribas, Siemens, SIBS;,Galp, Inditex, Navigator, Altice, Vodafone, NOS, Sonae, Jerónimo Martins e Banco de Portugal, entre muitas outras.