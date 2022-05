Feira nacional direcionada à exportação de produtos portugueses regressa em 2023 © Carlos Rodrigues/WebSummit

A feira internacional da exportação e dos sabores de Portugal, Sagalexpo, direcionada à exportação de produtos portugueses do setor agroalimentar, realiza-se na FIL (Feira Internacional de Lisboa), no Parque das Nações, nos dias 27 e 29 de março do próximo ano 2023. As inscrições já estão abertas.

Esta segunda edição do evento tem como objetivo apresentar aos compradores internacionais o que se produz no setor português da alimentação, bebidas e outros, de modo a que as empresas nacionais possam expandir o seu negócio e "abrir portas à exportação", lê-se num comunicado enviado às redações.

O setor da exportação tem sido muito afetado, não só pela pandemia de covid-19, mas também pela invasão da Rússia à Ucrânia. Estes são dois acontecimentos desafiantes para as várias empresas a nível global, mas este é um setor que está a recuperar de forma positiva.

Na passada edição a feira contou com cerca de 200 empresas portuguesas e mais de 650 compradores internacionais. Estes resultados significativos, tanto para os expositores, como para visitantes - após dois anos da pandemia de covid-19 - conseguiram reativar parcerias que tinham estado em "pausa".

O CEO da Exposalão, centro de exposições, José Frazão, afirma que "a primeira edição da Sagalexpo correspondeu às expectativas das empresas e aguçou a curiosidade de todas aquelas que queriam participar, mas que por algum receio optaram por não o fazer. Com os resultados obtidos, não restam dúvidas de que este é o espaço ideal para mostrar as características únicas dos produtos nacionais ao mercado externo".