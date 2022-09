Fernando Araújo nomeado CEO do SNS

© Carlos Carneiro / Global Imagens

Diário de Notícias 13 Setembro, 2022 • 13:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Fernando Araújo, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, foi o escolhido pelo Governo para CEO do Serviço Nacional de Saúde (SNS), avança a SIC.

Segundo a estação, o responsável ainda não respondeu oficialmente ao convite porque aguarda a promulgação do novo estatuto do SNS, algo que só acontecerá depois de Marcelo Rebelo de Sousa regressar de Angola, para onde regressa na sexta-feira, depois de marcar presença na tomada de posse de João Lourenço.

Esta segunda-feira, António Costa deu uma pista de quem podia ser o escolhido, ao elogiar o funcionamento dos serviços de urgência no norte do país. "Não tenham dúvidas nenhumas que Lisboa tem muito a aprender com o Porto, nomeadamente em relação ao funcionamento das urgências, tem muito a aprender com o Porto", afirmou o primeiro-ministro em entrevista à TVI 24.

Já esta terça-feira, Fernando Araújo despediu-se do JN, onde assinava crónicas há 20 semanas.

Fernando Araújo foi secretário de estado de Adalberto Campos Fernandes (2015 a 2018) e era muito crítico da ex-ministra da Saúde, Marta Temido.