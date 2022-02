Fim do isolamento para contactos de alto risco de casos confirmados de covid-19

© PAULO SPRANGER/Global Imagens

Quem é contacto de alto risco de casos confirmados de covid-19 já não vai ter de ficar em isolamento. É o que diz a atualização da norma 015/2020 da Direção-Geral da Saúde (DGS), que foi esta quarta-feira divulgada.

A atualização da norma "concretiza o fim da indicação de isolamento profilático dos contactos de alto risco de casos confirmados de covid-19", indica a autoridade nacional de saúde.

De acordo com a DGS, a norma 015/2020 e a norma 019/2020, também atualizada, "recomendam os contactos de alto risco a recorrer, preferencialmente, ao teste rápido de antigénio de uso profissional (TRAg)", sendo que "o primeiro deve ser realizado o mais precocemente possível após a data da última exposição ao caso confirmado e o segundo (após um primeiro teste negativo ou na ausência da realização do primeiro teste) entre o 3.º e o 5.º dia desde a data da última exposição ao caso confirmado".

Em comunicado, a DGS estabelece, por outro lado, "que os contactos de alto risco podem também realizar um autoteste, exceto em instituições de apoio ou acolhimento a populações mais vulneráveis".

"No caso de o resultado do autoteste ser positivo, deve ser feito um teste de confirmação por TAAN ou TRAg de uso profissional, preferencialmente, no prazo de 24 horas", lê-se na nota.

A DGS conclui referindo que "os diversos sistemas de informação serão adaptados, de forma faseada, até à próxima segunda-feira, dia 28 de fevereiro, entrando de imediato em funcionamento as medidas necessárias a garantir que apenas são colocados em isolamento, nomeadamente pelo SNS24, os utentes com teste positivo para covid-19".