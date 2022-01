Final da Allianz Cup 2022 será transmitida em sinal aberto na SIC

Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport TV . © Jorge Amaral/Global Imagens

Dinheiro Vivo 22 Janeiro, 2022 • 12:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Sport TV fez uma parceria com o grupo Impresa que permitirá que o jogo para apurar o vencedor do Final Four da Allianz Cup 2022 seja transmitido em sinal aberto na SIC.

"A Sport TV, mantendo a totalidade da transmissão dos jogos da Final Four da Allianz Cup 2022, garantiu o acesso de todos os portugueses à final da referida competição, através de uma parceria com o grupo Impresa", avança a empresa em comunicado.



A Sport.TV1 irá transmitir, em exclusivo, numa emissão especial, as meias-finais entre SL Benfica x Boavista FC, no próximo dia 25, às 19.45. E no dia 26, às 19.45, no mesmo canal, o jogo do Sporting CP x Santa Clara. A final da competição será no dia 29, às 19.45, na SPORT.TV1 e em sinal aberto na SIC.