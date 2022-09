Flâneur ao Centro regressa ao Oeste

Automotoras a diesel da série 592 ao serviço da CP nas linhas do Oeste. © Nuno Brites/Global Imagens

O projeto Flâneur ao Centro, desenhado e coordenado pela Procur.arte, em parceria com os municípios de Bombarral, Leiria, Lourinhã e Torres Vedras, apresenta-se este mês no Bombarral e em outubro segue para a Lourinhã.

A 10 de setembro, às 21h00, terá início a rentrée de exposições de fotografia, na Praça do Município, no Bombarral. A mostra, que estará patente até 9 de novembro, apresenta o trabalho dos artistas Fábio Cunha, Catarina Botelho, Joshua Phillips e Róisín White - a reler a região e a redescobrir este território.

A Lourinhã torna-se palco desta exposição de 15 de outubro a 6 de novembro, na Praça José Máximo da Costa. O percurso termina em novembro, em Torres Vedras.

O projeto Flâneur ao Centro iniciou-se em novembro de 2021, quando quatro artistas foram convidados a percorrer e a pensar o território do centro e do oeste de Portugal - Leiria, Bombarral, Lourinhã e Torres Vedras -, e a partilhar as suas ilações com o público, em espaços públicos. A primeira mostra decorreu em Leiria.

O Flâneur ao Centro é inspirado na obra e percurso do Arquiteto Ernesto Korrodi, que, a partir de Leiria, realizou várias obras em Portugal continental. De origem suíça, Korrodi naturalizou-se português, foi pioneiro da Art Noveau e recebeu dois Prémios Valmor.

Para além de estudos sobre o património, Korrodi desenhou edifícios públicos, casas, quintas e teatros na região. A fauna e flora da região (uva, pera, maçãs, figos, etc) estão presentes em toda a sua obra, tanto na cantaria como no trabalho do ferro e mobiliário.

A Procur.arte, coordenadora do projeto, é uma associação cultural que, desde 2005, concebe, produz, promove e dinamiza atividades e projetos no domínio das Artes do Espetáculo e Artes Visuais.