Formação para executivos da Porto Business School no top 30 europeu

Porto, 05/02/2013 - Decorreu na casa da Música a Conferência Porto Business School Leadership Grand Conference. ( Pedro Granadeiro / Global Imagens ) © Pedro Granadeiro / Global Imagen

Dinheiro Vivo 07 Dezembro, 2020 • 00:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A formação para executivos da Porto Business School, na categoria de Custom Programmes (formação adaptada às necessidades das empresas), entrou no top 30 das escolas europeias do Financial Times (FT), subindo seis posições, da 35º para o 29ª. No ano passado a escola da Universidade do Porto já tinha conseguido progredir um lugar na lista. O novo ranking do FT, divulgado esta segunda-feira, classifica as 90 melhores escolas de negócios europeias.

O diretor da Porto Business School, Ramon O"Callaghan, afirma, em comunicado, que é um "orgulho voltar a somar resultados positivos com a nossa Formação para Executivos e consolidar a nossa presença no ranking das melhores escolas europeias, do qual fazemos parte há nove anos consecutivos. Estes resultados motivam-nos a apresentar soluções cada vez mais inovadoras e a subir a nossa posição nas categorias em que conseguimos competir com a nossa oferta".

O'Callaghan sublinha ainda que "perante este contexto volátil e incerto, que trouxe mudanças significativas para muitas empresas, levando-as a reorganizar e a repensar as suas estratégias para fazer face à crise, é, para nós, muito importante continuar a ser reconhecidos enquanto uma referência na área da formação e no garante do reskilling necessário para responder às necessidades de quem nos procura".

Este ano, lembra a instituição em comunicado, como resposta rápida à pandemia, a Porto Business School desenvolveu um conjunto de ferramentas online para ajudar gestores a agir rapidamente face à situação, e 15 programas para executivos online.

Lançou também o "The Digital MBA", um mestrado executivo "adaptado ao 'novo normal', com um formato flexível, blended, que permite ao participante a customização do programa ao seu ritmo, a partir de qualquer local do mundo, e que está entre os finalistas dos Portugal Digital Awards 2020", adinta a escola no comunicado.

Em maio o FT divulgou o ranking das melhores escolas de negócios do mundo, sendo que Porto Business School subiu igualmente seis posições na categoria Custom Programmes (Formação para Executivos) e uma posição em Open Programmes (Formação Aberta).