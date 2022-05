Francisco Assis toma posse para novo mandato como presidente do Conselho Económico e Social

Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social (CES) © LUSA

O presidente do Conselho Económico e Social (CES), Francisco Assis, toma posse esta terça-feira para um novo mandato, num ato que decorrerá na Assembleia da República, onde foi reeleito com a maior votação de sempre, desde a criação do CES.

Francisco Assis foi eleito presidente do CES pela primeira vez em 10 julho de 2020, com 170 votos, e tomou posse em 16 de julho.

Com a queda do governo, após o chumbo do Orçamento do Estado no final do ano passado, o mandato do presidente do Conselho Económico e Social foi interrompido, embora Francisco Assis tenha continuado em funções.

Após as eleições legislativas de 30 de janeiro, António Costa convidou Francisco Assis a recandidatar-se.

O socialista Francisco Assis foi reeleito pelos deputados da Assembleia da República a 29 de abril, com 192 votos, conseguindo a maior votação de sempre, desde a criação do CES, há 30 anos.

A candidatura de Francisco Assis foi proposta pelo Partido Socialista, mas contava também com o apoio do PSD, o que lhe garantia à partida os votos necessários para a reeleição, ou seja, dois terços dos deputados.

Francisco Assis nasceu em 1965, em Amarante, é licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Professor universitário, ligado à ala de centro-esquerda do PS, já foi presidente da Câmara de Amarante, eurodeputado e líder parlamentar socialista em dois períodos distintos.