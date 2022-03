Fundo de empresário português faz proposta para comprar o Chelsea

Nuno Fernandes/DN 17 Março, 2022 • 17:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Aethel Partners, um dos maiores fundos de investimento do Reino Unido que é detido pelo português Ricardo Santos Silva, fez esta quinta-feira uma proposta na ordem dos 2,3 mil milhões de euros para adquirir o Chelsea.

A notícia foi adiantada pelo jornalista Matt Law, do jornal britânico The Telegraph.

A mesma fonte garante que a Aethel Partners está disposta a avançar já com cerca de 60 milhões de euros para "aliviar a pressão financeira sobre o clube". O fundo compromete-se ainda a manter Thomas Tuchel no comando técnico da equipa.

Ricardo Santos Silva é um empresário português, empreendedor na área da tecnologia e filantropo. É cofundador da Dorae, empresa premiada como pioneira tecnológica pelo Fórum Económico Mundial e também cofundador do fundo Aethel Partners. Foi galardoado com o Prémio de Empreendedor do Ano 2019 pela Presidência da República Portuguesa.