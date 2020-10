Fundo de Solidariedade com a Cultura aceita candidaturas a partir de segunda-feira

Porto, 24/06/2020 - Espetáculo de Bruno Nogueira "Deixem o pimba em paz", no Coliseu do Porto, com a presença de Manuela Azevedo, vocalista dos Clâ. ( José Carmo / Global Imagens ) © José Carmo / Global Imagens

Trata-se de um fundo complementar à linha de apoio do governo para os profissionais da cultura que ficaram sem rendimentos com a pandemia, explicam os promotores do Fundo de Solidariedade com a Cultura. São eles a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), GDA - Gestão dos Direitos dos Artistas, Audiogest (Entidade de Gestão de Direitos dos Produtores Fonográficos em Portugal) e Gedipe (Associação para a Gestão Coletiva de Direitos de Autor e de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais).

Este fundo terá cinco linhas de apoio, "quatro com condições específicas direcionadas para subgrupos de profissionais que trabalhem em diferentes áreas da cultura e uma de apoio geral. Os artistas, técnicos e outros profissionais que queiram candidatar-se deverão escolher apenas uma destas linhas, sendo que os valores mínimos a atribuir variam entre os 438 euros e os 740,83 euros por pessoa /posto de trabalho", explicam em comunicado.

As candidaturas arrancam na próxima segunda-feira, dia 19 de outubro e têm de ser submetidas através do site do fundo.

"Os artistas, intérpretes ou executantes que ficaram desempregados no início da pandemia e que desempenharam em 2019 atividades profissionais relacionadas com a produção de espetáculos ou outras atividades conexas na área da música, dança, teatro, cinema ou audiovisual podem recorrer à linha de apoio 1, se não tiverem direito a fundo de desemprego. Também poderão candidatar-se a esta linha empresários em nome individual sem trabalhadores a cargo. A linha de apoio 4 está destinada a profissionais que pertençam a este grupo, cuja idade seja igual ou superior a 60 anos, completada ao longo de 2020", informa o fundo.

Os profissionais do setor que não receberam apoio da linha do Ministério da Cultura terão prioridade. "Sendo alguns dos destinatários coincidentes, sentimos uma especial obrigação de chegarmos primeiro às pessoas que não foram contempladas pelo apoio do governo, apesar de mantermos a abrangência inicialmente prevista", sublinha Miguel Carretas, diretor-geral da Audiogest, na nota enviada à comunicação social.

As empresas e empresários em nome individual com trabalhadores a cargo devem candidatar-se às linhas de apoio 2 e 3.

"É fundamental que as empresas dos setores culturais, nomeadamente da área do cinema e da produção audiovisual, mantenham as condições para subsistirem e assegurarem a estabilidade dos postos de trabalho. Este apoio também se destina a assegurar a parte do salário que lhes compete pagar, nos casos de lay-off," sublinha Paulo Santos, diretor-geral da Gedipe.

A linha de apoio geral destina-se aos que ficaram desempregados por causa da pandemia, e que vivam há mais de dois anos em Portugal e tenham perdido mais de 50% do rendimento em relação ao ano passado.

O fundo, cuja gestão fica a cargo da SCML, tem uma dotação de 1,35 milhões de euros, e está a aberto a donativos de todos quantos queiram contribuir para ajudar os artistas. Para isso será preciso preencher um formulário que está no site do fundo.

