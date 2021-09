Futebol volta a ser rei da televisão no mês de agosto

Liga dos Campeões © EPA

A análise de audiências de TV da agência de meios Universal McCann, que integra o grupo Mediabrands, revela que em agosto existiu um aumento no consumo televisivo em Portugal: +2% face a julho, fruto de um maior visionamento dos canais infantis/juvenis e dos canais de filmes e séries. Neste mês, a liderança de canais voltou a ser da SIC. A estação de Paço de Arcos atingiu um share de 19% (-0.1 p.p. versus julho), mantendo-se como líder há 31 meses. Seguiu-se a TVI com 16.4%, mais 0.2 p.p. face ao mês anterior e a RTP1 com 9.9%. A estação de televisão pública foi o canal que mais perdeu em share, uma vez que observou uma quebra de -1.2 p.p. face a julho, mês em que transmitiu jogos do EURO 2020. No que concerne ao universo dos Canais Pay TV, contaram com um share total de 36.4%, tendo na CMTV o canal mais visto da tipologia com 4.6%. Seguiram-se a SIC Noticias (2.1%) e Hollywood (1.7%).

Nota: Tabela ordenada por Audiência Média ("000)

Em agosto e tendo em conta a média de todas as emissões de cada programa, o destaque do mês foi para os jogos de Play-Off de acesso à Liga dos Campeões. A TVI transmitiu as duas partidas que qualificaram o Benfica para a fase de grupos da competição, vistas, em média, por perto de 1.9 milhões de portugueses, a que correspondeu um share de 41.2%. Amor, Amor, telenovela da SIC, também se evidenciou entre os programas mais vistos do mês. Com uma audiência média de mais de 1.1 milhões de telespectadores, a telenovela contou ainda com um share de 24.8%. Destaque também para Quem Quer Namorar com o Agricultor? IV (SIC) e Festa é Festa (TVI).

Em pleno mês de férias de verão, as grelhas programáticas dos canais portugueses não registaram grandes mudanças. Ainda assim, destaque para a estreia e regresso de alguns programas, especialmente na RTP1. Pôr do Sol, série cómica de ficção, estreou no dia 16 de agosto e contou com uma audiência média de 426 mil telespectadores. De referir também o regresso de I Love Portugal que no dia de estreia atingiu, em média, perto de meio milhão de portugueses. Em termos de programas desportivos, de destacar ainda a transmissão da Supertaça Europeia (TVI) que opôs os ingleses do Chelsea aos espanhóis do Villarreal, a emissão da Volta a Portugal (RTP1) e o acompanhamento dos canais RTP e EuroSport aos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Por período horário, as madrugadas (02h30 - 7h30) e manhãs (07h30 - 12h30) foram lideradas pela TVI com um share de 7.9% e 13.9%, respetivamente. Já a SIC comandou os restantes períodos horários do dia. Nas horas de almoço (12h30-14h30) atingiu uma quota de share de 26%, durante as tardes (14h30 - 18h30) de 16.7%, no Pré-Prime (18h30 - 20h00) de 18.5%, no Prime-Time (20h00 . 00h00) de 23% e durante a noite (00h00 - 2h30), de 15.7%.

TOP 20 PROGRAMAS MAIS VISTOS EM AGOSTO 2021 Nota: Tabela ordenada por Audiência Média ("000)

Análise Universal McCann/ Mediabrands Insight sobre dados CAEM/Gfk reproduzidos em YUMI -Telereport; Alvo: Universo; Base: Total TV; Tipologia de audiência: Total Dia. Outros - Visionamento residual de canais não auditados e outras utilizações do televisor (inclui streaming e consolas).