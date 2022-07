GNR apreende cerca de 70 mil cigarros nos distritos do Porto, Braga e Vila Real

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 22 Julho, 2022 • 08:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A GNR apreendeu cerca de 700 mil cigarros, no valor de 16 mil euros, em diversas ações de fiscalização nos distritos do Porto, Braga e Vila Real.

Em comunicado hoje divulgado, a GNR explica que a Unidade de Ação Fiscal (UAF), através do Destacamento de Ação Fiscal (DAF) do Porto, desenvolveu diversas ações de fiscalização entre os dias 11 e 17 de julho, que culminaram na deteção de cerca de 81 infrações tributárias.

Os cigarros apreendidos nesta operação de prevenção e combate à evasão e fraude tributária correspondem a uma fuga aos impostos que ronda os 12 mil euros.

No decorrer da operação foram fiscalizadas 300 viaturas, o que permitiu detetar diversas mercadorias em infração no âmbito do Regime de Bens em Circulação, no valor de cerca de 28 mil euros, acrescenta a nota.

A GNR salienta que este tipo de ações inserem-se no combate à fraude no âmbito do IVA e do Imposto Especial de Consumo (IEC), através do mercado paralelo, pelo não pagamento dos impostos devidos, "com repercussões no funcionamento dos mercados e da competitividade das economias".