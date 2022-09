Google Maps tem truque para poupar combustível

Motor24 11 Setembro, 2022 • 20:30 Partilhar este artigo Facebook

O Google Maps é mais do que uma ferramenta útil para conduzir do ponto A ao ponto B no mínimo de tempo possível. Mas não serve só para tornar as viagens de automóvel mais rápidas, também pode ser usado para planear rotas mais económicas, com ou sem portagens no caminho e, agora, com o menor consumo de combustível possível.

O Google Maps acaba de introduzir em Portugal a funcionalidade de rotas ecológicas, através das quais o utilizador pode escolher um percurso otimizado para poupar combustível.

"Com a rota ecológica, poderá escolher a rota que otimiza para o menor consumo de combustível, que ajuda a poupar dinheiro e combustível e reduz emissões de carbono - algo que está no topo das prioridades para muitos europeus", informa a empresa.

Nesta opção, o utilizador pode escolher o tipo de veículo que conduz e ver a poupança relativa de combustível, a diferença de tempo entre as duas rotas e escolher a que melhor se adapta às reais necessidades de transporte no momento.

O sistema cruza combinar os dados da Agência Europeia do Meio Ambiente com as tendências de condução do Google Maps, de forma a "desenvolver modelos avançados de machine learning para os tipos de motor". O cálculo tem em conta o tipo de combustível utilizado. De acordo com a empresa, um automóvel com motor Diesel será mais eficiente num trajeto que privilegie vias rápidas; um elétrico ou um híbrido terão melhores performances em circuitos urbanos, por exemplo.

De acordo com a Google, desde o lançamento as rotas ecológicas ajudaram a evitar mais de meio milhão de toneladas métricas de emissões de CO2, o equivalente a remover das estradas cerca de 100.000 automóveis com motores de combustão.

Para saber mais clique aqui: www.motor24.pt