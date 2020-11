Google oferece formação em marketing, dados e tecnologia no seu Atelier Digital. Saiba como funciona

Atelier digital da Google © DR

Em tempos de grandes mudanças e incertezas, provocadas pela pandemia mundial que se vive atualmente, o atelier digital da Google ganha maior preponderância para dar formação de indivíduos e empresas. O projeto da gigante tecnológica, feita com algumas parcerias, tem sido promovido nas redes sociais e surge para dar as ferramentas necessárias na era digital.

Quer seja para desenvolver a sua vida profissional, a sua empresa, ou simplesmente aumentar a sua confiança, a Google faculta uma série de cursos online à disposição de qualquer um.

A plataforma disponibiliza diversos conteúdos de aprendizagem gratuitos nas áreas de marketing digital, desenvolvimento de carreira (e melhorias no currículo) e dados e tecnologia. Para conhecer mais acerca destas formações, basta aceder ao atelier e, sem ser necessário registo, terá acesso a todos os planos de aulas. Se, de facto, desejar dar início a um destes cursos, é apenas necessário que se registe, através do seu e-mail pessoal ou da sua conta google, e estará pronto para começar a sua viagem no mundo da aprendizagem digital!

Os cursos visam conferir competências numa determinada área e um bom domínio dos seus principais conceitos. Os especialistas experientes da Google vão ajudá-lo em cada passo ao longo do caminho, com tutoriais em vídeo e diversas atividades, que podem ser concluídos ao seu próprio ritmo.

Se, por um lado, se sente retraído a dar início a uma formação, por outro, não se acanhe, faça uma pequena pesquisa: o atelier permite que consulte a duração, o número de módulos e o nível de dificuldade dos cursos. A plataforma está ainda otimizada para todos os ecrãs e tamanhos, tornando mais prático e cómodo o acesso a todas as ferramentas.

As formações permitem que adquira competências digitais que podem começar a ser aplicadas desde cedo: "a possibilidade de crescimento de particulares, empresas e até economias é surpreendente, quando as pessoas aprendem a tirar o máximo partido da Web. Queremos que todos tenham as competências digitais de que necessitam para tirar partido da revolução tecnológica e partilhar esse crescimento", afirma a Google.

Ao terminar, algumas das formações oferecem ainda um documento autêntico certificado pelo Internet Advertising Buraeu (IAB), que mostra que concluiu todos os tópicos no Atelier Digital.