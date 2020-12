Google tem novo doodle animado para dar as boas vindas ao novo ano

© Google

Dinheiro Vivo 31 Dezembro, 2020 • 10:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As perspetivas para um novo ano são sempre as melhores e, para entrar com o "pé direito", nada melhor do que assinalar esta comemoração de uma forma divertida. A Google não ficou indiferente e manteve a tradição de marcar o novo ano com a criação de um doodle animado, para dar as boas-vindas a 2021.

No centro do doodle está um relógio de cuco, que conta os segundos que restam de 2020. "A contagem regressiva começa agora, e quando o relógio bater à meia-noite, um novo ano abrirá as suas asas!", revela o Google, apresentando o seu anfitrião.

Por norma, a Google escolhe um animal animado para iniciar o ano novo. Há um ano era escolhido o Froggy - o sapo do tempo - para receber 2020, este ano opta pelo regresso ao "amigo de penas", que à meia-noite festejará a passagem de ano com a saída do pássaro do relógio.

De forma a celebrar esta fase de transição para o novo ano, sempre que alguém pesquisar no Google o termo "Réveillon", um confetti irá disparar e colorir os resultados.