Gouveia e Melo: "Mais de 22% da população vacinada com a primeira dose" no fim de semana

O vice-almirante Gouveia e Melo, coordenador da task force de vacinação contra a covid-19 © MÁRIO CRUZ/LUSA

Susete Henriques/DN com Dinheiro Vivo 27 Abril, 2021 • 12:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, coordenador da Task Force para o Plano de Vacinação contra a covid-19 em Portugal, adiantou esta terça-feira na reunião no Infarmed que, o País vai atingir os três milhões de vacinas inoculadas até quarta-feira (com Madeira e Açores, a fasquia é ultrapassada)."No final da semana, mais de 22% da população terá a primeira dose."

A faixa etária dos 80 anos está totalmente vacinada, diz Gouveia e Melo, com algumas exceções, sendo que no final da semana estima-se atingir cerca de 100% desta população vacinada.

Espera-se ter na semana de 23 de maio todo o grupo dos 60 anos para cima coberto.

Segundo o coordenador da Task Force para o Plano de Vacinação há uma "ligeira evolução positiva da disponibilidade, no segundo trimestre, com 9,2 milhões de vacinas, no entanto, o limite da idade de dois tipos de vacinas que o país está a usar [AstraZeneca e Janssen] pode condicionar a utilização até meio milhão de vacinas".Já nNo terceiro trimestre, as duas vacinas podem "retirar ao plano cerca de 2.7 milhões".

"O impacto relativamente a esta redução de vacinas de acordo com as disponibilidades existentes é reduzir ligeiramente o ritmo da vacinação, mais no terceiro trimestre, e atrasar a meta dos 70% de proteção da nossa população", esclareceu Gouveia e Melo.