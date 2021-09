Gouveia e Melo: "Pensamos atingir os 85% de vacinação completa no fim de setembro"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (C) cumprimenta o coordenador da Task Force do Plano de vacinação contra a Covid-19, Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo (D) acompanhado pelo primeiro Ministro, António Costa (E) à entrada para a 23ª sessão sobre a evolução da Covid-19 em Portugal no Infarmed, Lisboa, 16 de setembro de 2021

© MIGUEL A. LOPES/LUSA