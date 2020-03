Governo admite fechar fronteiras e impor quarentena forçada a doentes infetados

O Governo não descarta o encerramento de fronteiras e a imposição de quarentena forçadas a doentes infetados com Covid-19, revelou à TSF a secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar.

“Neste momento, o fecho de fronteiras ainda não foi identificado como absolutamente essencial; se o for, é praticamente garantido que as autoridades o avaliarão e poderá ser essa uma das opções tomadas”, admitiu, frisando que “todas as medidas que se venham a provar eficientes para a contenção do vírus terão que ser ponderadas” pelo governo português.

Relativamente à possibilidade de quarentenas forçadas, Patrícia Gaspar crê que “não será necessário”, mas garante que o governo estará em condições de as garantir. “Até aqui, todas as situações [de isolamento] que foram decretadas têm contado com toda a colaboração por parte dos portugueses”, lembrou, destacando a “forma solidária e cooperante com que todos os visados têm reagido”.

A secretária de Estado da Administração Interna disse que há lições a tirar do caso italiano, que regista já mais de 7 mil casos e 366 mortes devido ao novo coronavírus. “Há um trabalho enorme que tem de ser feito e que é fundamental ao nível da contenção e da preparação para enfrentar um desenvolvimento mais sério e mais complexo da situação”, salientou, ainda que revele dificuldades para garantir a contenção do vírus.

“Sabemos que a contenção total é praticamente impossível, é muito difícil. Eventualmente, conseguiremos chegar ao ponto em que a situação se inverta. Para já, a grande aposta tem de ser em tentar travar a disseminação e, obviamente, tratar devidamente as pessoas que possam vir a ser contaminadas”, concluiu.

Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram. Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 366 mortos e mais de 7.300 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia. Para tentar travar a epidemia, o Governo de Roma colocou cerca de 16 milhões de pessoas em quarentena no norte do país, afetando cidades como Milão, Veneza ou Parma.

Neste momento os casos oficiais a nível mundial já ultrapassam os 111 mil infetados, com mais de 3800 mortes.

Clique no mapa interativo que mostra a propagação do coronavírus pelo mundo

LEIA AQUI TODA A COBERTURA SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS