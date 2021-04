Governo aprova compensação às empresas pelo aumento do salário mínimo

O ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, tinha prometido a solução para março, mas só agora foi aprovada em Conselho de Ministros. © MIGUEL A. LOPES/LUSA

O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros a compensação a pagar às empresas pelo aumento do salário mínimo nacional para 665 euros desde o início deste ano.

"Foi aprovado o decreto-lei que cria uma medida excecional de compensação das entidades empregadoras, face ao aumento do valor da retribuição mínima mensal garantida (RMMG), através da atribuição de um subsídio pecuniário", refere o comunicado do Conselho de Ministros depois da reunião desta quinta-feira.

"Esta medida sublinha a importância que o aumento do valor da RMMG assume na promoção de um trabalho mais digno e na promoção do crescimento, sem descurar o peso financeiro que tal representa na atual conjuntura económica para as empresas", acrescenta a nota sem apontar mais detalhes.

Numa entrevista no final de fevereiro, em entrevista ao Diário de Notícias e TSF, o ministro da Economia indicou que o apoio corresponderia a "mais ou menos 80% do valor do acréscimo da TSU" com o aumento do valor do salário mínimo, pago de uma só vez.

Tal como noticiou o Dinheiro Vivo, o governo pretende aumentar a retribuição mínima "em cerca de 6%" no próximo ano, repetindo o valor em 2023, atingindo os 750 euros mensais no final da legislatura.

De acordo com os últimos dados oficiais, cerca de um quarto dos trabalhadores por conta de outrem recebem o salário mínimo nacional, ou seja, mais de 800 mil pessoas.