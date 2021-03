Governo atualiza portaria e alarga à PSP, GNR, SEF e sapadores subsídio de risco covid

Os elementos da GNR que estão na linha da frente do combate à covid-19 também vão receber subsídio extraordinário. © Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

Os elementos da PSP, da GNR, do Serviço de Estrangeiro se Fronteiras (SEF) e sapadores também vão receber o subsídio extraordinário de risco no combate à pandemia, de acordo com uma portaria publicada esta quarta-feira que atualiza o diploma publicado no passado dia 17 de março.

"Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 291.º da Lei n.º 75 -B/2020, de 31 de dezembro, a presente portaria aplica-se aos militares das Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana e aos elementos da Polícia de Segurança Pública, da Polícia Judiciária, da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e aos profissionais da

carreira de sapador bombeiro", refere a portaria.

A primeira versão do diploma apenas incluía, além dos profissionais de saúde, os elementos das Forças Armadas, da Polícia Judiciária e da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, agora passam também a estar contemplados os elementos da PSP, da GNR, SEF e sapadores.

Este subsídio é "extraordinário e transitório, atribuído no ano de 2021, enquanto persistir a situação de pandemia da doença covid-19 em período de emergência, calamidade ou contingência", correspondendo a 20% da remuneração base mensal de cada trabalhador", refere o diploma.

"O subsídio vence mensalmente e tem o limite de 50% do valor do IAS, sendo o seu pagamento efetuado bimestralmente", ou seja, tem um montante de 219,40 euros e é pago de dois em dois meses.

Este complemento está previsto no Orçamento do Estado para 2021 e deverá começar a ser pago até ao final deste mês de março.

Para terem direito a este subsídio, além de pertencerem a estes organismos e carreiras, têm de cumprir os seguintes critérios:

a) Prestem serviços de saúde em unidade hospitalar, centro de acolhimento de pessoas suspeitas e doentes infetados por SARS-CoV-2, unidade de saúde militar ou centro clínico diretamente relacionados com pessoas suspeitas e doentes infetados por SARS-CoV-2;

b) Participem em ações de descontaminação de veículos e instalações no âmbito doença Covid-19;

c) Participem em ações de controlo e de verificação da aplicação das medidas de confinamento obrigatório de pessoas suspeitas e doentes infetados por SARS-CoV-2, incluindo em situações de cerca sanitária;

d) Integram equipas de operações de socorro, de transporte pré-hospitalar, de evacuações médicas ou de transporte de reclusos, nas situações referentes a pessoas suspeitas e doentes infetados por SARS-CoV-2;

e) Integram equipas de colheita de amostras para teste laboratorial de pessoas suspeitas e doentes infetados por SARS-CoV-2.

Notícia atualizada às 13h34 com mais informação