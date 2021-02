Governo compra mais 15 mil computadores para aulas à distância. Surgiu "uma oportunidade de mercado"

Exemplos de teletrabalho (ou trabalho remoto) e de ensino remoto em Portugal em tempos de pandemia. © Lusa

O Ministério da Educação vai comprar mais 15 mil computadores para permitir aulas à distância, numa despesa de 4,5 milhões de euros. Estes equipamentos somam aos 100 mil já entregues no primeiro período e aos 335 mil comprados, mas que ainda não chegaram devido a problemas logísticos dos fabricantes.

"O Conselho de Ministros aprovou uma resolução que possibilita a compra imediata de mais 15 mil computadores, que vão somar-se aos 100 mil kits já distribuídos às escolas no 1.º período letivo e aos 335 mil equipamentos comprados no âmbito do programa Escola Digital, com recurso a fundos comunitários", refere um comunicado do Ministério da Educação.

As aulas à distância regressam já na próxima semana, mas ainda faltam portáteis para os alunos.

O gabinete do ministro Tiago Brandão Rodrigues refere que foi aprovada a realização de "despesa adicional de 4,5 milhões de euros", dada uma "oportunidade de mercado que surgiu nos últimos dias". O Ministério indica que "o procedimento de compra destes 15 mil computadores está já a ser desencadeado pela Secretaria-Geral da Educação e Ciência."

O gabinete de Brandão Rodrigues indica ainda que está a tentar "ultrapassar os atuais constrangimentos logísticos no transporte internacional de carga" dos equipamentos já comprados e que "o Governo tem vindo a trabalhar com as empresas fornecedoras para procurar garantir que a entrega dos 335 mil computadores aconteça dentro dos prazos contratualmente previstos".

Ao mesmo tempo, "foram abertas quatro linhas de financiamento do PT2020, no valor de 14 milhões de euros, que permitem aos municípios adquirir equipamentos informáticos, como já tem sido prática, complementando o trabalho de dotação de equipamentos e conectividade no âmbito da Escola Digital."

Bloco quer mais apoios

Entretanto, o Bloco de Esquerda (BE) apresentou um projeto de resolução no parlamento para que, além da entrega de computadores aos alunos mais carenciados, o Governo também crie um desconto temporário nas faturas das famílias e um reembolso para os docentes que já compraram equipamentos.

"O Bloco pretende que o executivo crie um desconto temporário nas faturas das telecomunicações para todos os agregados familiares com estudantes do Ensino Básico e Secundário até ao escalão 3 do Abono de Família enquanto não for implementada uma Tarifa Social de Internet com a mesma abrangência", refere a nota que acompanha a o projeto de resolução que deu ontem entrada na Assembleia da República.

Para os professores, o BE pretende que seja "criado com urgência um programa de reembolso de despesas dos docentes do Ensino Básico e Secundário da Escola Pública com a aquisição de material informático destinado a assegurar aulas em regime não presencial e misto", lê-se na iniciativa legislativa.

O partido quer ainda que seja garantida em "todo o território nacional a cobertura de rede de alta velocidade e que os alunos têm acesso a um tráfego gratuito de Internet adequado às sessões letivas em videoconferência e demais usos relativos ao ensino misto e não-presencial".