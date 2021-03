Governo corrige decreto para proibir circulação entre concelhos a partir das 00h00 de sexta-feira

Governo quer evitar deslocações durante o período da Páscoa. © Paulo Spranger /Global Imagens

O governo retificou o diploma que regulamentou o estado de emergência na atual quinzena, definindo a hora a que arranca a proibição de circulação entre concelhos na semana e fim de semana da Páscoa.

No decreto de 13 de março que manteve o estado de exceção o Conselho de Ministros apenas indicou que a proibição se aplicava "a partir de 26 de março", deixando em aberto a hora de início. "É proibida a circulação para fora do concelho do domicílio no período compreendido entre as 20:00 h de sexta-feira e as 05:00 h de segunda-feira e, diariamente, a partir do dia 26 de março, sem prejuízo das exceções previstas no artigo 11.º do Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro, as quais são aplicáveis com as necessárias adaptações", referia o diploma.

Esta quarta-feira, o executivo decidiu retificar a norma, dando-lhe uma nova redação. "É proibida a circulação para fora do concelho do domicílio no período compreendido entre as 20:00 h de sexta-feira e as 05:00 h de segunda-feira e, diariamente, a partir das 00:00 h do dia 26 de março, sem prejuízo das exceções previstas no artigo 11.º do Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro, as quais são aplicáveis com as necessárias adaptações", lê-se agora no decreto já corrigido.

Esta proibição vai para além do horizonte do decreto do estado de emergência que termina no próximo dia 31 de março.

O Presidente da República deve enviar ainda esta quarta-feira para a Assembleia da República o projeto de decreto presidencial para estender o estado de exceção por mais 15 dias. Marcelo Rebelo de Sousa ouviu os partidos com assento parlamentar antes de decidir.