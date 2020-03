Governo decreta que escolas fecham a partir de segunda-feira

A RTP garante que o Governo vai decretar o encerramento de escolas em todo o país a partir de segunda-feira até ao fim do mês, uma informação entretanto confirmada a outros meios de comunicação e que é feita por recomendação do Conselho Nacional de Saúde Pública.

O Conselho de Ministros foi adiado desta manhã para as 20h desta noite e só ao final do dia era esperada uma decisão final sobre o eventual encerramento alargado de escolas no país.

Certo é que oito diretores de faculdades de medicina escreverem hoje uma carta aberta a António Costa para agir já com medidas drásticas de isolamento do país, o que inclui as escolas.

Entretanto, o governo regional da Catalunha suspende as aulas já esta sexta-feira e o Presidente de França, Emmanuel Macron, anunciou o fecho de todas as creches, escolas, colégios, escolas secundárias e as universidades do país a partir de segunda-feira – medidas semelhantes já aconteceram em Itália, Polónia e Irlanda.

Esta tarde o Bastonário da Ordem dos Médicos também pediu o encerramento de escolas, teatros, bares e cinemas imediato numa entrevista ao Público.

(em atualização)

LEIA AQUI TODA A COBERTURA SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS