Governo avisa: R(t) acima de 1 é "sinal de alerta". Novas medidas após reunião do Infarmed

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, duranrte a conferência de imprensa após o Conselho de Ministros © LUSA

Dinheiro Vivo 20 Maio, 2021 • 15:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O índice de transmissibilidade está a subir e gera preocupação, revelou esta quinta-feira a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, que admitiu que o R(t) acima de 1 é um "sinal de alerta" e pediu "cautela" e "reforço da testagem".

A média das incidências e do ritmo de transmissão a 19 de maio levaram a ministra da Presidência a concluir, esta quinta-feira, depois da reunião do Conselho de Ministros, que "o país entrou num nível de crescimento da pandemia" e há que "olhar com atenção" para a situação.

Segundo Mariana Vieira da Silva, tem havido uma "baixa significativa da incidência" mas que o Rt "tem oscilado bastante", sendo agora superior a 1. "O cruzamento entre transmissão e incidência faz com que na matriz de risco estejamos claramente em verde", mas sem esquecer que o R ultrapassou o 1.

Há dois concelhos que recuam nas novas medidas (Montalegre e Odemira), enquanto dois não vão avançar nas medidas (Lamego e Arganil) e Resende. "A grande maioria dos concelhos está no nível de desconfinamento máximo, explicou a responsável, dando conta que dos 279 concelhos em Portugal, há quatro (Arganil, Lamego, Montalegre e Odemira - que recua no desconfinamento) com as regras de 19 de abril e 10 que estão em situação de alerta

O concelho de Odemira encontra-se "todo na mesma situação". A região continua a ter mais de 240 casos por 100 mil habitantes e recua para as regras de 19 de abril.

Os concelhos de Alvaiázere, Melgaço, Resende, Torres Vedras, Vale de Cambra e Vila Nova de Poiares recuperaram

Na tal situação de alerta estão: Albufeira, Castelo de Paiva, Golegã, Fafe, Lagoa, Oliveira do Hospital, Santa Comba Dão, Tavira, Vila do Bispo e Vila Nova de Paiva estão em situação de alerta, com mais de 120 casos por cem mil habitantes.

A freguesia de São Teotónio interpôs uma providência cautelar por não avançar no desconfinamento, mas a ministra Mariana Vieira da Silva diz que já não se aplica uma vez que Odemira recuou no desconfinamento: "As decisões que tomámos fizeram com que números neste concelhos descesse significativamente."

Nova reunião do Infarmed ajudará a decidir o verão

A ministra da Presidência preferiu, ainda, não revelar o plano de desconfinamento para depois de maio, indicando que é preciso esperar pela reunião do Infarmed, com os especialistas, mas que ainda "não foi encontrado calendário possível para a reunião". Só depois disso o Governo pensará nas medidas que se seguem.

Vacinação pode mudar

O Governo pediu também uma reavaliação aos peritos face à situação de "a quase totalidade da população em maior risco estar vacinada" em junho para saber se haverá mudanças de regras de vacinação.

"Não estamos num momento em que possamos dizer que a pandemia acabou, há preocupações que se mantêm e são muito significativas e especialmente duras para alguns setores", admitiu Mariana Vieira da Silva.