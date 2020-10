Governo partilha perguntas frequentes sobre a suspensão da circulação entre concelhos

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A resolução do Conselho de Ministros, anunciada na semana passada, suspende a circulação entre concelhos, já a partir desta sexta-feira, dia 30. Com várias dúvidas a surgir, foi partilhado um documento para retirar algumas dúvidas, que pode ser consultado na totalidade aqui, que menciona as várias exceções possíveis, assim como a necessidade ou não de documentos.

Trabalhar

A primeira pergunta está ligada ao trabalho. São permitidas as deslocações entre concelhos por motivos laborais, cumprindo uma de duas condições: ter uma declaração da entidade patronal ou prestar declaração, sob compromisso de honra, de que está a deslocar-se para trabalhar.

Mas há algumas profissões que estão isentas destas condições: os profissionais de saúde e outros trabalhadores de instituições de saúde e de apoio social; pessoal docente e não docente dos estabelecimentos escolares; agentes de proteção civil, forças de serviço de segurança, militarizados e pessoal civil das Forças Armadas e aos inspetores da ASAE; titulares de cargos políticos, magistrados e dirigentes dos parceiros sociais e dos partidos políticos representados na Assembleia da República; ministros de culto credenciados; pessoal de apoio dos órgãos de soberania e dos partidos com representação parlamentar, desde que comprovado o respetivo vínculo profissional através de cartão de trabalhador ou outro documento idóneo, indica o documento.

Levar os filhos à escola

Sendo dia 30 uma sexta-feira, com atividades letivas a decorrer, estão permitidas as deslocações entre concelhos para levar os filhos à escola, creche e atividades de tempos livres, sem necessidade de documento comprovativo.

Deslocações para ir às aulas e exames

É possível continuar a ir às aulas, sem necessidade de comprovativo. O mesmo se aplica a atividades de frequência de formação, provas, exames e inspeções.

Atividades culturais

O documento dá margem para estas deslocações, desde que sejam feitas "entre concelhos limítrofes ao da residência habitual ou na mesma Área Metropolitana e mediante a apresentação do respetivo bilhete."

Fins de semana fora

Mesmo que tenha hotel marcado não serão permitidas estas deslocações, estabelece a lista de perguntas frequentes.

Comparecer em tribunal

A participação em "atos processuais junto das entidades judiciárias ou em atos da competência de notários, advogados, solicitadores, conservadores e oficiais de registos, bem como para atendimento em serviços públicos, pode decorrer normalmente, mediante a apresentação comprovativo do respetivo agendamento".

Visitar familiares em lares

Pode deslocar-se para visitar familiares em lares mas apenas quando isto não implicar deslocações entre concelhos. As visitas continuam suspensas nos concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira, por determinação do Conselho de Ministros.

Caso tenha de levar familiares para Centros de Atividades Ocupacionais ou Centros de Dia as deslocações entre concelhos também são permitidas.

Deslocações até aeroporto ou regresso a casa

Se tiver voo marcado pode deslocar-se até ao aeroporto, mesmo que tal implique mudar de concelho (também com aplicabilidade para quem chegar a Portugal). Se estiver fora do concelho e tenha de regressar a casa a deslocação também é permitida.

Renovar documentos

Caso tenha o comprovativo de agendamento poderá deslocar-se entre concelhos para renovar documentos como cartão do cidadão, carta de condução ou similar.