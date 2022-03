Governo pede investimento nas interligações de gás natural de Sines à Europa

Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes © MIGUEL A. LOPES/LUSA

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, defendeu hoje que a Europa deve "diversificar as suas fontes energéticas", apontando que um investimento no porto de Sines é "essencial" para o continente.

"A Europa tem de diversificar as suas fontes energéticas. Nós andamos há três, quatro anos a falar disto. Sines tem hoje capacidade para abastecer com LNG [gás natural liquefeito] todo o mercado português, até é sobrante a capacidade que tem. Pode ser uma importantíssima porta de entrada para esse mesmo LNG", disse o governante à margem do seminário "América Latina e União Europeia: dois parceiros estratégicos na cena mundial. O Brasil, motor de recuperação pós-covid".

À saída da iniciativa organizada pela Casa da América Latina e pela Fundación Euroamérica, em Lisboa, Matos Fernandes referiu que há investimentos que devem ser feitos para que tal aconteça, nomeadamente "investimento na armazenagem, investimento num novo 'pipeline', investimento em novas formas, mais eficientes, para descarregar esse gás dos navios".

"Esse é um projeto essencial para toda a Europa", atirou.

Recordando "o corte de relações" entre Argélia e Marrocos que inviabilizou o fornecimento de gás através de Espanha, o ministro do Ambiente considerou que há um risco "em cima da mesa" face à invasão da Ucrânia pela Rússia, responsável por mais de 40% das importações anuais de gás natural da UE.

"É essencial termos outras portas de entrada desse mesmo gás para a Europa e é essencial para Portugal que este 'pipeline' venha a ser feito, porque este 'pipeline' é já pensado para o hidrogénio verde (...), que Portugal vai poder produzir a condições muito mais competitivas que o norte da Europa", acrescentou o ministro.

Matos Fernandes pediu à União Europeia para que "ponha a mão na consciência", uma vez que "não incluiu este 'pipeline' de Sines até França nos projetos prioritários para a energia".

Na sua intervenção no seminário, o ministro recordou que o fornecimento de gás natural russo a Portugal representa cerca de 10% e que, apesar de a Europa correr o risco de sofrer "um abanão, Portugal não vai sofrer nada".

"No dia em que houver um embargo à energia vinda da Rússia, a Europa vai sofrer um forte abanão, Portugal não vai sofrer nada, vai é reforçar a capacidade que tem de, pelo menos em parte, substituir esse mesmo abanão, podendo utilizar Sines como uma plataforma ", vincou.

Na quinta-feira, a REN -- Redes Energéticas Nacionais afirmou que Terminal de Sines assegurou a totalidade do abastecimento de gás natural em Portugal durante o mês de fevereiro, tendo-se ainda registado exportações, através da interligação com Espanha, equivalentes a 10% do consumo nacional.

A invasão russa da Ucrânia tem vindo a causar um acentuado aumento no preço do gás na UE e nos preços globais do petróleo, subida essa que surge no contexto de um pico já existente nos preços energéticos, dada a crise no setor.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar com três frentes na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamentos em várias cidades. As autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de 2.000 civis mortos, incluindo crianças, e, segundo a ONU, os ataques já provocaram mais de um milhão de refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia, entre outros países.

O Presidente russo, Vladimir Putin, justificou a "operação militar especial" na Ucrânia com a necessidade de desmilitarizar o país vizinho, afirmando ser a única maneira de a Rússia se defender e garantindo que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional, e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas para isolar ainda mais Moscovo.