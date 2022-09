Governo recomenda baixar a velocidade máxima para 100 km/h

Motor 2 29 Setembro, 2022 • 13:20 Partilhar este artigo Facebook

Do documento publicado em Diário da República, para a promoção de hábitos de poupança para fazer face à crise energética no país, constam apenas as diretrizes a seguir nas campanhas de sensibilização e comunicação previstas na comunicação social, nas redes sociais ou mesmo envolvendo os municípios e as freguesias. Significando que a proposta de redução da velocidade máxima de 120 para 100 km/h é, neste cenário de crise, recomendável, mas não obrigatória.

Além da sugestão para a prática de uma condução mais poupada, o executivo de António Costa pretende abordar outros temas como "iluminação, climatização, utilização de equipamentos, eficiência de recursos, mobilidade".

Sempre com o objetivo de apelar à "adoção de comportamentos mais eficientes visando a redução do consumo de energia", pode ler-se.

