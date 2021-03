Graça Freitas admite cenário de nova escalada da pandemia em Portugal

Graça Freitas, diretora-geral de Saúde © ANDRÉ KOSTERS/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 04 Março, 2021 • 08:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Uma nova escalada do vírus está em cima da mesa, mesmo com a vacina", reconheceu Graça Freitas, numa entrevista à RTP3, sublinhando: "O vírus sofre mutações. Não estamos livres disso, apesar da vacina. E não sabemos quanto tempo vai durar a imunidade, se vai proteger contra novas variantes ou como vai funcionar a imunidade natural".

Questionada sobre os critérios de avaliação que devem orientar a definição do plano de desconfinamento, Graça Freitas realçou a diversidade de metodologias adotadas entre os países e salientou que não existe uma "receita" única pela qual todos podem copiar. Porém, não deixou de apontar a primazia de quatro critérios.

"Os quatro indicadores que estão a ser mais ponderados - e que não excluem outros - são: incidência cumulativa a 14 dias, taxa de positividade, ocupação de camas em unidades de cuidados intensivos e o Rt ", frisou. A este nível, sublinhou que Portugal está com um Rt "baixo" e com "uma taxa de positividade inferior a 4%", mas relembrou a situação preocupante em internamentos e confessou que é ainda preciso "baixar um bocadinho" a incidência.

"Temos de consolidar todos estes valores e esperar ainda que alguns deles melhorem. Gostaríamos que a incidência baixasse mais para termos mais conforto. É preciso ter alguma cautela. Estes desconfinamentos nos outros países também estão a ser faseados", notou.

Entre as maiores preocupações do confinamento está o encerramento das escolas e as consequências que esta situação pode ter nos alunos, com Graça Freitas a vincar que "a cautela aconselharia a que fosse uma abertura faseada, começando pelos graus de ensino com alunos mais novos", embora tenha assinalado que não é uma decisão da sua responsabilidade.

A responsável da DGS assegurou que está previsto o arranque da testagem nas escolas com a retoma das atividades letivas e que os rastreios podem ser alargados em função do que for encontrado, mas deixou uma mensagem aos especialistas que defendem a testagem maciça como a solução para o combate à pandemia: "Os testes não são tratamentos nem vacinas".

Já sobre a vacinação, Graça Freitas reconheceu que "o primeiro trimestre vai ficar aquém das expectativas", por força da falta de disponibilidade de vacinas, mas mostrou esperança no cumprimento da meta de 70% da população do país vacinada até final de agosto. Quanto a um eventual alargamento da utilização da vacina da AstraZeneca a pessoas com mais de 65 anos, a diretora-geral da Saúde não exclui a revisão que já está a avançar em alguns países.

"À medida que vamos tendo mais informação de outros países, não o pomos de parte, porque permite vacinar mais rapidamente grupos mais velhos", disse.

Depois de passar em revista um ano de pandemia no país, que considerou ter sido "muito intenso" e "trágico", durante o qual assumiu ter tido "momentos" em que pensou em desistir, Graça Freitas lamentou os "números açambarcadores" de mais de 16 mil mortos e 800 mil casos associados à covid-19, em especial o drama vivido no último mês de janeiro, em que Portugal bateu máximos de óbitos e infeções.

"Aconteceu uma avalanche. Juntaram-se alguns fatores importantes e, por vezes, não se consegue prever a sinergia dos fatores. Tínhamos uma nova variante a circular, que aumenta a velocidade de propagação, estávamos no inverno e tivemos temperaturas extremamente frias, mas não havia uma previsão com uma dimensão destas. O que esperaríamos era uma terceira onda um bocadinho maior do que a segunda. O rasto que deixou é devastador", concluiu.

Em Portugal, morreram 16.430 pessoas dos 806.626 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.