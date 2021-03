Grupo suíço Webcor vai produzir massas alimentares em Angola

Dinheiro Vivo 23 Março, 2021 • 18:33 Partilhar este artigo Facebook

O Grupo Webcor e a AP Foods assinaram um acordo de parceria que visa aumentar a produção de massas alimentares em Angola e possibilitar a sua distribuição em todo o tipo de superfícies comerciais.

Com a nova parceira, as empresas irão rentabilizar, quer a capacidade atualmente instalada de 108 mil toneladas por ano, quer as competências técnicas de que dispõem, aliadas à capacidade logística do Grupo Webcor ao nível da venda e distribuição de produtos alimentares, adianta a nota de imprensa.

A AP Foods, fundada em 2016, arrancou com uma capacidade instalada de 20 mil toneladas ao ano, e conta atualmente com cerca de 150 postos de trabalho diretos.

As administrações de ambas as empresas consideram, como é divulgado em comunicado, que este é um momento "particularmente importante, não só porque contribuirá para a diversificação da produção e para a geração de riqueza em Angola, mas também porque possibilitará a criação de mais postos de trabalho, quer diretos quer indiretos no país". Simultaneamente, com esta parceria, acreditam que em breve serão reconhecidos "como produtores e distribuidores de um produto de excelência e qualidade".

A Webcor, em atividade desde 1978, conta com cerca de 3.000 pessoas em todo o mundo, e uma rede com mais de 120 pontos de venda em África, tendo uma forte presença no mercado angolano através das suas participadas Angoalissar, Grandes Moagens de Angola, Lactiangol, Imex Indústria, entre outras.