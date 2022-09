Guardados novos desde 2016, vão ser vendidos agora 16 Land Rover Defender

Motor24 16 Setembro, 2022 • 16:56 Partilhar este artigo Facebook

edeada no Reino Unido, a Twisted Automotive revelou que vai comercializar 16 unidades do Defender em versão 110 que ficaram armazenadas assim que foram produzidas, todas com menos de 50 quilómetros percorridos.

Segundo o fundador e diretor da Twisted Automotive, Charles Fawcett, que encomendou 200 unidades do Defender em 2015, cada unidade agora disponibilizada será personalizada de acordo com os gostos e intenções do comprador.

"Fui à linha de montagem do Defender, em Solihull, para conhecer os homens e mulheres que construíam os veículos. Estes 16 Defender 110 foram escolhidos a dedo pelo seu número de chassis e datas de produção", refere Fawcett. "Foram todos registados em 2016, depois do final da produção, identificando-se como os últimos a saírem da linha de produção e, provavelmente, os mais colecionáveis. São especiais, e quando alterados, cada um será único. Assim, esta série limitada é chamada de "Um de Um"".

Fawcett assegura que os 16 modelos serão modificados, mas que a forma exata "dependerá do estilo de vida e gostos do cliente".

Os compradores terão dois motores à escolha, entre o 2.3 litros a gasolina de quatro cilindros com 315 CV e o TTD 2.2 de quatro cilindros Diesel de 180 CV. Ambos são turbo e dispõem de caixas manuais de seis velocidades.

Os preços para o Reino Unido começam nas 135.000 libras esterlinas (sem impostos) para os 2.2 TTD, com as alterações desejadas pelos clientes e entrega previstas para 2023.

