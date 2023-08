Gvardiol: os defesas mostram o que valem

Josko Gvardiol (à direita). © AFP

Não é, com certeza, porque o nome de Josko Gvardiol parece a versão eslava de "Josep Guardiola" que o treinador catalão perdeu a cabeça pelo defesa croata.

O Manchester City investiu 90 milhões de euros, que podem, dependendo de objetivos, tornar-se mais de 100 milhões, no agora ex-jogador do RB Leipzig porque há uma tendência, há muito prevista, de pagar quantias por talentos defensivos cada vez mais próximas das gastas em craques lá da frente.

Gvardiol, o defesa mais caro da história, mais ou menos empatado com Harry Maguire (Leicester City-Manchester United, em 2019), dependendo da conversão de euros para libras, é, até ver, o segundo jogador mais valioso da atual janela de transferências, atrás apenas do médio Jude Bellingham, que trocou o Borussia Dortmund pelo Real Madrid por 103 milhões.

Desde 2016, 25 defesas foram transacionados por valores iguais ou acima de 50 milhões, incluindo, já em 2023/24, o sul-coreano Kim do Nápoles para o Bayern. Há dez ou 20 anos, gastar essa cifra em jogadores a quem compete sobretudo evitar e não marcar golos seria impensável.

O que motivou a mudança de paradigma foi previsto pelos professores de estatística e de economia Chris Anderson e David Sally em "The Numbers Game", de 2013.

Segundo eles, o peso das estatísticas no jogo sublinharia algumas verdades de La Palisse: no futebol, por ser jogado com 11 e não com cinco, como o basquetebol, por exemplo, o astro da equipa tem uma influência menor face ao resto da equipa; eficiência e inovação, as estratégias que definem quem ganha mais vezes, são atingíveis aperfeiçoando quer a defesa, quer o ataque; não sofrer golos é tão ou mais importante do que marcar.

Nessa perspetiva, e baseando-se numa das estatísticas mais sofisticadas do futebol moderno, o "goalimpact", de que voltaremos a falar noutra ocasião, Guardiola entendeu que a percentagem de vitórias das equipas com Gvardiol em campo é altíssima.

Ou seja, mesmo que o recorde de golos marcados por Gvardiol seja meros cinco, na época passada, Guardiola não hesitou em pagar mais de 100 milhões pelos golos que ele evita.