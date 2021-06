Há 20 concelhos em estado de alerta. Cascais e Sintra juntam-se a Lisboa

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, duranrte a conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, realizado no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, 26 de março de 2021. O Governo anunciou hoje o prolongamento das atuais regras em vigor no plano de desconfinamento e que só vai definir as regras após a Páscoa na próxima semana, no dia 01 de abril. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

Dez concelhos não avançam no desconfinamento, anunciou esta quinta-feira a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final do conselho de ministros.

Sesimbra, Albufeira, Arruda dos Vinhos, Braga, Cascais, Lisboa, Loulé, Odemira, Sertã e Sintra são os municípios em causa.

O ​​​​​​​concelho de Sesimbra está na zona vermelha e não acompanha o desconfinamento, que pela segunda semana consecutiva teve mais de 240 mil casos de covid-19 por 100 mil habitantes.

A partir da próxima semana passam a ser 20 os concelhos do Continente em estado de alerta, que impõe uma vigilância mais apertada por parte das autoridades.

No caso da Área Metropolitana de Lisboa, a partir das 15 horas desta sexta-feira fica proibida a saída e entrada na região, numa tentativa de travar a propagação do vírus a outras zonas do país.

Em atualização