Há 20 concelhos em estado de alerta. Cascais e Sintra juntam-se a Lisboa

Dez concelhos não avançam no desconfinamento, anunciou esta quinta-feira a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final do Conselho de Ministros.

Sesimbra, Albufeira, Arruda dos Vinhos, Braga, Cascais, Lisboa, Loulé, Odemira, Sertã e Sintra são os municípios em causa.

O ​​​​​​​concelho de Sesimbra está na zona vermelha e não acompanha o desconfinamento, que pela segunda semana consecutiva teve mais de 240 mil casos de covid-19 por 100 mil habitantes.

A partir da próxima semana passam a ser 20 os concelhos do Continente em estado de alerta, que impõe uma vigilância mais apertada por parte das autoridades.

No caso da Área Metropolitana de Lisboa, a partir das 15 horas desta sexta-feira fica proibida a saída e entrada na região, numa tentativa de travar a propagação do vírus a outras zonas do país.

Lisboa está entre os concelhos que vão recuar no processo de desconfinamento por registarem mais de 240 casos por 100 mil habitantes. As medidas de restrição em Sesimbra vão apertar ainda mais uma vez que repetiu duas vezes os 240 casos por 100 mil habitantes.

Os restantes concelhos, recuam para a anterior fase de desconfinamento, implicando que a partir desta sexta-feira, 18 de junho, os restaurantes, cafés e pastelarias voltam a encerrar às 22h30 e os supermercados e hipermercados e restantes lojas até às 21 horas.

O governo decidiu ainda permitir que os concelhos de Alcanena, Paredes de Coura, Santarém e Vale de Cambra recuperam, avançando no desconfinamento.

Notícia atualizada às 16h50