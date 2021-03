Há 32 concelhos acima do limite de novos casos (para desconfinar). Veja o seu

Machico, na Madeira, é o único concelho do país em risco elevado de contágio, com uma incidência de 601 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias © Helder Santos (ASPRESS)

A 11 de março, na apresentação do plano de desconfinamento, o primeiro-ministro, António Costa, avisou que as medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os "120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias" ou sempre que o Rt - o número médio de casos secundários que resultam de um caso infetado pelo vírus - ultrapasse 1.

O boletim da Direção-Geral de Saúde de hoje revela que 32 concelhos tinham uma incidência cumulativa, entre 10 e 23 de março, acima dos 120 novos casos por 100 mil habitantes.

Destes 32 concelhos, nove têm valores acima dos 240 casos por 100 mil habitantes, destacando-se Alcoutim com 417 casos e Machico com 601 casos, este último classificando-se num risco muito elevado.

No anterior boletim o concelho madeirense de Machico já se encontrava em risco muito elevado, ou seja, com uma incidência entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes.

Saíram desta lista de risco muito elevado os concelhos madeirenses de Ponta do Sol e de Santa Cruz (548) e o concelho alentejano de Alcoutim.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada".

Relativamente ao grupo com incidência cumulativa entre 120,0 e 239,9 casos por 100 mil habitantes o boletim de hoje revela que integram esta lista os concelhos de Armamar (156), Golegã (225), Gouveia (170), Lagoa (127), Lagoa (Açores) (136), Portimão (186), Povoa do Varzim (124), Santa Cruz (212), Câmara de Lobos (172), Castelo de Vide (171), Montijo (148), Sobral de Monte Agraço (169), Soure (158), Cinfães (197), Cuba (131), Figueira da Foz (146), Viana do Castelo (147), Penacova (146), Penela (167), Peso da Régua (178), Ponta Delgada (168), Ponta do Sol (151) e Funchal (173).

Com uma incidência cumulativa entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes estão os concelhos de Alcoutim (417), Ribeira Brava (386), Rio Maior (280), Belmonte (297), Marinha Grande (293), Moura (386), Figueiró dos Vinhos (269) e Odemira (336).

A incidência da covid-19 em Portugal situa-se em 70 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, com a incidência a subir em 77 concelhos, mas a baixar em 170 - em 61 continuou na mesma categoria.

Lisboa e Porto continuam em risco moderado

No risco moderado, entre os 60 e 120 casos, continuam concelhos populosos como Lisboa e Porto, mas também Oeiras, Cascais ou Setúbal. Na capital portuguesa o grau de incidência está nos 89 casos por 100 mil habitantes e na capital do norte nos 91.

São 81 os concelhos nesta zona de risco moderado, no período anterior eram 77, mas a subida deve-se ao facto de mais concelhos terem saído do risco elevado.

No extremo oposto da análise, há 47 concelhos com zero casos registados: Aguiar da Beira, Alijó, Almodovar, Alter do Chão, Alvito, Angra do Heroísmo, ansião, Avis, Barrancos, Bombarral, Calheta (Açores), Calheta (Madeira), Constância, Corvo, Ferreira do Zêzere, Gavião, Horta, Idanha-a-Nova, Lajes das Flores, Mação, Manteigas, Marvão Mêda, Miranda do Douro, Monchique, Mora, Mourão, Murça, Oleiros, Ourique, Penamacor, Penedono, Porto Moniz, Sabrosa, Sabugal, Santa Cruz da Graciosa, Santa Cruz das Flores, São Vicente, Sousel, Tarouca, Terras do Bouro, Tondela, Velas, Vila de Rei, Vila Nova de Poiares, Vila Velha de Rodão, Vinhais

Lista completa disponível aqui.

(Correção às 16h30 com número total de concelhos acima da linha vermelha definida pelo governo)