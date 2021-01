Há 66 jovens com menos de 29 anos internados com covid-19. Sete estão nos cuidados intensivos

Exemplo de uma escola em Póvoa de Varzim. © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Os números da pandemia em Portugal têm sido negros, mas nem sempre é possível descortinar com pormenor como se manifestam por faixa etária. Muitos jovens mantêm comportamentos de risco sustentados nos relatos iniciais que indicavam que o vírus SARS-CoV-2 e a doença covid-19 os afetava menos.

Recentemente vários especialistas e estudos têm indicado que, embora com muito menos risco de terem sequelas graves ou mesmo de morrer do que a população idosa, o vírus não poupa os jovens (os que têm diabetes ou sofrem de obesidade ou outras doenças crónicas estão em maior risco). Isso mesmo é possível ver pelos dados da Direção-Geral de Saúde relativos ao número de pessoas internadas em Portugal, que o Dinheiro Vivo teve acesso.

Existiam na terça-feira - os dados na tabela são do final do dia de 18 de janeiro, segunda-feira - um total de 66 jovens internados com covid-19, sete deles nos cuidados intensivos. A faixa etária mais afetada é a dos 20 a 29 anos, com 40 jovens (cinco nos cuidados intensivos ou UCI), seguindo-se a dos recém-nascidos até aos 9 anos (15, um caso a precisar de cuidados intensivos) e dos 10 aos 19, com 11 internamentos (um nos UCI).

Os valores mostram como a covid-19, mesmo sem levar à morte, também pode afetar de forma incapacitante os jovens e ter sequelas duradouros - um estudo no Reino Unido mostra que 30% das pessoas que tiveram alta após internamento com problemas relacionados com a covid-19, voltam ao hospital pelas mesmas razões em apenas cinco meses (e uma em cada oito morre).

Estes são os dados mais recentes que a DGS nos conseguiu facultar sobre a situação atual. Sendo certo que no registo negro dos últimos dias - que conheceu novos recordes de casos, mortes e internamentos hoje - os números podem ter continuado a aumentar, mesmo nas hospitalizações de jovens.

Apesar do registo diário elevado de mortes, existem nesta altura 5493 pessoas internadas com covid-19 em Portugal, 681 delas nos cuidados intensivos, com o registo de mortes nos dois últimos dias a ser de o registo inédito de 437 pessoas. Na segunda-feira existiam 5195 hospitalizações de pessoas com covid-19, tendo aumentado em 298 internamentos nos últimos dois dias.

A tabela também revela que na faixa etária entre os 30 e os 39 anos o número de internamentos também é elevado, com 95 internamentos (20 dos quais já nos cuidados intensivos).

Registo de doentes covid-19 internados de enfermaria geral e UCI por grupo etário no dia 18 de janeiro de 2021 © DGS

O Dinheiro Vivo pediu mais alguns dados, entre os quais, registos sobre mortes por gripe, mas também dados sobre as consultas do SNS que já foram adiadas desde o início do ano, mas não foi possível ter para já essa informação.

"A codificação de óbitos por causa diferente de covid-19 ocorre no ano seguinte à certificação do óbito, pelo que ainda não é possível fornecer informação sobre óbitos não-covid neste momento", diz-nos a DGS.