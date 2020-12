Há agora 26 concelhos com risco extremo de casos de covid-19. Veja onde está o seu

O concelho de Vimioso, distrito de Bragança, tem tido vários surtos em lares © José Coelho/Lusa

Entre os concelhos mais fustigados pelo número de infeções pelo novo coronavírus está o Vimioso, com 3.207 casos por 100 mil habitantes, seguido de Castelo de Vide com 2.398/100 mil habitantes, Marvão com 2.396/100 mil habitantes e Mourão com 2.286.

No boletim de 21 de dezembro (o último com estes dados revelados semanalmente) estes eram também os três concelhos com maior taxa de incidência de casos. Vimioso registou agora mais uma subida uma vez que os dados anteriores davam conta de 2.908 casos por 100 mil habitantes assim como Castelo de Vide que passou de 2.364 para 2.398.

Marvão registou uma descida passando de 2.862 para 2.396.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada".

Com zero casos de infeção estão nove concelhos: Alcoutim, Lajes das Flores, Lages do Pico, Santa Cruz das Flores, Barrancos, Nordeste, S.Roque do Pico, Corvo e Vila Nova de Paiva.

Um total de 41 concelhos registaram menos 119 ocorrências por 100 mil habitantes.

Portugal iniciou no domingo a primeira fase de vacinação contra a covid-19, com o primeiro lote de 9.750 doses da vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech a ser distribuída pelos profissionais de saúde.

O estado de emergência, decretado em 09 de novembro, foi renovado até 07 de janeiro, com recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Na noite de passagem de ano haverá recolher obrigatório a partir das 23:00 e nos dias 01, 02 e 03 de janeiro a partir das 13:00.

A proibição de circulação na via pública vigorará a partir das 23:00 na noite de passagem do ano e a partir das 13:00 nos dias 01, 02 e 03 de janeiro.

As medidas aplicam-se a todos os concelhos de Portugal continental.

O boletim de hoje revela que nas últimas 24 horas morreram 58 pessoas com a covid-19 e que foram registados 2.093 novos casos de infeção com o novo coronavírus.

Os dados apontam também que estão internadas 2.967 pessoas, mais 97 do que no domingo, das quais 503 em cuidados intensivos, ou seja, menos uma.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6.677 mortes e 396.666 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 68.307, mais 99 do que no domingo.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.765.049 mortos resultantes de mais de 80,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Concelhos em risco elevado

Abrantes

Alandroal

Albergaria-a-Velha

Alijó

Almeirim

Amadora

Arraiolos

Arruda dos Vinhos

Aveiro

Avis

Azambuja

Batalha

Beja

Benavente

Cabeceiras de Basto

Caldas da Rainha

Cantanhede

Carregal do Sal

Cascais

Castelo de Paiva

Castro Daire

Celorico da Beira

Chamusca

Constância

Covilhã

Cuba

Estarreja

Estremoz

Fafe

Faro

Figueira da Foz

Figueira de Castelo Rodrigo

Freixo de Espada à Cinta

Fundão

Gouveia

Loures

Lourinhã

Lousão

Lousada

Mafra

Marinha Grande

Mira

Mirandela

Mogadouro

Montemor-o-Velho

Montijo

Murça

Óbidos

Odivelas

Oeiras

Oliveira do Bairro

Ourém

Ovar

Paços de Ferreira

Palmela

Pampilhosa da Serra

Pedrógão Grande

Penela

Peniche

Pombal

Ponte de Lima

Resende

Ribeira de Pena

Ribeira Grande

Sabrosa

Salvaterra de Magos

Santa Comba Dão

São Brás de Alportel

São João da Pesqueira

Sátão

Seixal

Sertã

Sesimbra

Setúbal

Sever do Vouga

Sintra

Soure

Sousel

Tábua

Tarouca

Torres Novas

Torres Vedras

Vagos

Vale de Cambra

Valença

Viana do Castelo

Vila de Rei

Vila Franca de Xira

Vila Nova de Cerveira

Vinhais

Vizela

Vouzela

Concelhos em risco muito elevado

Águeda

Aguiar da Beira

Alcochete

Alenquer

Almada

Almeida

Amares

Anadia

Ansião

Arouca

Baião

Barreiro

Boticas

Braga

Caminha

Castanheira de Pêra

Castelo Branco

Celorico de Basto

Cinfães

Coimbra

Condeixa-a-Nova

Elvas

Espinho

Évora

Felgueiras

Gondomar

Grândola

Guarda

Guimarães

Ílhavo

Lamego

Leiria

Lisboa

Macedo de Cavaleiros

Maia

Mangualde

Manteigas

Marco de Canaveses

Matosinhos

Mealhada

Mértola

Mesão Frio

Miranda do Corvo

Miranda do Douro

Moita

Monção

Montalegre

Montemor-o-Novo

Murtosa

Nelas

Nisa

Odemira

Oliveira de Azeméis

Oliveira do Hospital

Paredes

Penacova

Penafiel

Penedono

Peso da Régua

Ponte da Barca

Portalegre

Porto

Porto de Mós

Póvoa de Lanhoso

Póvoa de Varzim

Rio Maior

Sabugal

Santa Maria da Feira

Santa Marta de Panaguião

Santarém

Santo Tirso

São João da Madeira

São Pedro do Sul

Seia

Sernancelhe

Serpa

Terras de Bouro

Valongo

Vendas Novas

Viana do Alentejo

Vidigueira

Vieira do Minho

Vila do Conde

Vila Flor

Vila Franca do Campo

Vila Nova de Famalicão

Vila Nova de Gaia

Vila Real

Vila Verde

Viseu

Concelhos em risco extremamente elevado

Alfândega da Fé

Alter do Chão

Amarante

Armamar

Barcelos

Bragança

Castelo de Vide

Chaves

Crato

Esposende

Figueiró dos Vinhos

Gavião

Idanha-a-Nova

Marvão

Mondim de Basto

Monforte

Mora

Mortágua

Mourão

Penamacor

Pinhel

Tabuaço

Trofa

Valpaços

Vila Pouca de Aguiar

Vimioso