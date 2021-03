Há mais 15 mortos e 541 infetados com covid-19 em Portugal

Hospital de Santa Maria. (ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA) © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Morreram mais 15 pessoais e foram reportados mais 541 infetados com covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde deste domingo. Contabilizam-se agora 16 684 óbitos devido à doença em Portugal e um total de 814 257 infetados, desde que a pandemia chegou ao país.

As hospitalizações continuam a reduzir-se, com menos quatro internamentos em enfermaria (total de 976) e menos 11 em cuidados intensivos (são agora 242).

Há menos 2632 casos ativos, somando agora 38 156 e 3158 pessoas foram dadas como recuperadas da doença (desde o início são 759 417). O boletim aponta ainda para uma diminuição de 500 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde, totalizando nesta altura 16 715.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a apresentar mais novas mortes e infeções nas últimas 24 horas (seis e 242, respetivamente), e ao contrário do que tem acontecido, o Centro regista mais novas infeções do que o Norte (115 e 108, respetivamente), e o mesmo número de mortes - quatro.

No Alentejo há 27 novas infeções e uma morte, e no Algarve mais nove doentes e nenhuma morte a lamentar. Nas regiões autónomas também não morreu ninguém com covid de ontem para hoje. A Madeira apresenta 30 novos infetados e os Açores mais dez.