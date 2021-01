Há mais 252 mortos e 6923 casos de covid-19 em Portugal. Internamentos disparam

© Ina FASSBENDER/AFP

Portugal registou mais 252 óbitos por covid-19 e o número de casos confirmados do novo coronavírus aumentou 642, segundo o relatório diário da Direção-Geral de Saúde.

Desde início da pandemia que há a lamentar 10721 mortos por covid-19. O número total de casos positivos confirmados ascende já aos 643 113. Com os números sempre a subir, nos últimos dias, esta segunda-feira-feira voltou a haver novo aumento no número de casos ativos, que são já 170 635, um aumento de 1405 nas últimas 24 horas.

O número de doentes recuperados subiu 5266, totalizando agora 461 757. Estão neste momento em vigilância por parte das autoridades de saúde 212 711 pessoas, mais 2047 do que no dia anterior.

Internados voltam a aumentar

O número de doentes internados voltou a disparar, desta vez são mais 303 o que constitui um novo máximo diário, somando um recorde inédito de 6420. Estão mais 25 pessoas nos cuidados intensivos, num total recorde de 767.

O registo deste domingo mantém também a tendência de número elevado de mortos com covid-19 desde o início do ano (tem havido um aumento de mortes em geral acima do normal já em 2021).

De 1 de janeiro até este domingo contabilizam-se um total de 3749 óbitos relacionados com a covid-19, um número alcançado em menos de um mês, quando um registo semelhante antes tinha demorado oito meses de pandemia a ser alcançado.

A primeira morte por covid-19 ocorreu em Portugal a 17 de março e só a 20 de novembro se superou esse mesmo registo de mais de 3700 mortes.

Significa que 35% das mortes registadas em Portugal desde o início da pandemia, em março de 2020, aconteceram no mês de janeiro - e apenas até ao dia 24

Entretanto, os hospitais da região Centro dão contra de uma taxa de ocupação de 96% em enfermaria para doentes infetados com Covid-19 e de 88% em cuidados intensivos.

Vacinação de titulares de órgãos de soberania na próxima semana

A administração de vacinas contra a covid-19 aos titulares de órgãos de soberania vai começar na próxima semana, confirmou hoje a ministra da Saúde, Marta Temido, após uma reunião com a 'taskforce' coordenadora do plano de vacinação.

"Seguidamente, iremos avançar para a vacinação dos outros serviços essenciais, como tínhamos previsto: profissionais de emergência pré-hospitalar - designadamente bombeiros -, profissionais de serviços essenciais, forças de segurança e, entre eles, titulares de órgãos de soberania. Iniciarão a sua vacinação a partir da semana que vem", afirmou.

Questionada pelos jornalistas sobre uma eventual ação em relação a membros de direção de alguns lares que receberam doses de vacina sem alegadamente estar em contacto direto com os utentes das instituições, Marta Temido revelou que desta reunião com a 'taskforce' serão definidos "mecanismos" de controlo destas situações. Sem falar em eventuais sanções, a ministra preferiu apontar à "censura social" destes casos.

"Foram discutidos mecanismos que irão ser estabelecidos para a avaliação de situações de desvio àquilo que são as regras de vacinação de acordo com os grupos prioritários. Esses mecanismos serão aqueles que nos permitirão garantir que estas situações são evitadas e, acontecendo, são objeto da necessária censura, caso se constate que correspondem a situações de vacinação indevida face à ordenação dos grupos prioritários", notou.

Em causa está o episódio da última semana da vacinação do presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, José Calixto, que é igualmente presidente da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), responsável pelo lar de idosos onde se registou um surto no verão e que provocou a morte de 18 pessoas, tendo sido por via dessa função que viu o seu nome ser incluído na lista de pessoas a vacinar pela instituição.

Contudo, os autarcas vão também estar envolvidos no lote de titulares de órgãos de soberania a vacinar já na próxima semana, não se restringindo aos cargos mais altos do país, como o Presidente da República, o presidente da Assembleia da República ou o primeiro-ministro.

"Os presidentes das câmaras municipais são também as autoridades municipais de proteção civil. Isso confere-lhes uma circunstância de essencialidade para a resposta à covid-19 e, naturalmente, isso será tido em consideração. Estão a ser agora feitos os contactos no sentido da identificação exata dos indivíduos para que possam começar a ser identificados esta semana e vacinados no início da semana que vem", acrescentou.