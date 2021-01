Mais 278 mortos e 13 200 casos de covid-19 em Portugal. Recorde de 2200 óbitos em apenas sete dias

Pandemia continua em expansão © RICCARDO ANTIMIANI/EPA

Morreram 278 pessoas nas últimas 24 horas com covid-19 em Portugal e foram confirmados 13 200 novos casos, segundo o boletim diário desta sexta-feira da Direção-Geral de Saúde (DGS) - dados referentes a quinta-feira.

O número de casos ativos continua a subir, é agora mais 1735 do que no dia anterior, passando para 181 811 pessoas com covid-19 em Portugal.

Desde 1 de janeiro e em apenas 28 dias, os casos ativos de pessoas com covid-19 em Portugal subiu 143%. A 1 de janeiro o registo era de 74 989 pessoas infetadas com o vírus, sendo o número agora superior em 106 822 de casos ativos - os tais 181 811 atuais.

O número total de mortos com covid-19 é de 11 886 e já foram confirmados 504 886 casos de infeção desde o início da pandemia. Aumentaram também os contactos em vigilância (mais 2357), somando agora 225 507.

O número de doentes internados é agora 6627, mais 62 do que no dia anterior. Após um dia de redução ligeira, as hospitalizações voltam a subir, demonstrando que a tendência de subida se mantém. Dos doentes hospitalizados, 806 estão nos cuidados intensivos (mais 24), o que constitui um novo recorde.

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 11 187 casos recuperados, totalizando 504 886.

Recorde de 2200 mortes em sete dias

O registo de óbitos desde o início do ano de 2021 é de forma clara o pior da pandemia. Já morreram desde 1 de janeiro e com problemas associados à covid-19 um total de 4215 pessoas em Portugal. Mais de metade desse registo (52,2%) aconteceu nos últimos sete dias. Ou seja, numa só semana morreram 2200 pessoas com covid. No total, 19,7% das mortes por covid em Portugal aconteceu nos últimos sete dias - num registo que começou há mais de 10 meses.

O registo elevado não é só de mortes com covid, mas também de mortes não covid, com valores recorde desde o início do ano.

As pessoas vítimas da pandemia não são só os mais velhos. Olhando só para a última semana, a pior de toda a pandemia, há o registo do óbito de uma mulher entre os 20 a 29 com problemas relacionados com a covid-19 e de quatro homens entre os 30 e os 39 anos.

Nos últimos sete dias morreram ainda 10 mulheres entre os 40 e os 49 anos e nove homens. Na faixa etária entre os 50 e 59, registaram-se 34 óbitos de homens e 13 de mulheres. O número dispara nos 60 a 69 anos, com 130 óbitos do sexo masculino e 52 do sexo feminino.

Dos 70 aos 79 houve 299 óbitos de homens e 177 de mulheres. Acima dos 80 anos, houve 783 mortes de mulheres e 715 de homens.

Boletim da DGS de 29 de janeiro de 2021 © DGS

BE só dá prioridade a Ferro e recusa vacinas para os seus deputados

O Bloco de Esquerda (BE) defendeu hoje que apenas deve ser dada prioridade ao presidente da Assembleia da República na vacinação contra a Covid-19 e recusa que sejam vacinados os seus deputados.

Esta foi a posição do BE transmitida ao presidente do parlamento, Ferro Rodrigues, que hoje deverá informar quem deve ter prioridade a ser vacinado na Assembleia da República.

Na carta, os bloquistas defendem que "a vacinação dos titulares de altos cargos públicos deve ser bastante circunscrita" e que, no caso do parlamento, "a prioridade deveria ser atribuída apenas ao presidente da Assembleia da República".