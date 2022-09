Há moedas de dois euros que valem mais de 4500. Veja se tem alguma?

Dinheiro Vivo 19 Setembro, 2022 • 15:36 Partilhar este artigo Facebook

São moedas comemorativas e de edição limitada. Ainda assim, foram cunhadas cerca de vinte mil exemplares, o que quer dizer que algumas ainda andam em circulação.

Segundo o Banco Central Europeu, cada país da área do euro pode emitir duas moedas comemorativas de dois euros por ano. A maioria comemora o aniversário de acontecimentos históricos ou assinala eventos atuais de relevância histórica.

As mais valiosas, a valer mais de 4500 euros, marcam o 25.º aniversário da morte da princesa Grace Kelly do Mónaco, emitida em 2007. Mas, há mais moedas de dois euros avaliadas até 50 vezes o seu valor. Alguns exemplares estão à venda em plataformas online.

Moeda de 2 euros comemorativa do 25.º aniversário da morte da princesa Grace Kelly do Mónaco © DR

Seja porque são edições limitadas ou porque colecionadores ou especialistas acreditam no seu valor histórico e singularidade. Outro exemplo é a moeda de dois euros comemorativa dos 800 anos do primeiro castelo no rochedo do Mónaco, emitida em 2015, tendo sido cunhadas 10 mil, que podem chegar hoje a valer mais de 4000 euros.

Moeda comemorativa dos 800 anos do primeiro castelo no rochedo do Mónaco © Banco Central Europeu

Já uma moeda de dois euros comemorativa da Jornada Mundial da Juventude, Colónia 2005, pode valer mais de 200 euros.

Moeda de dois euros comemorativa da Jornada Mundial da Juventude, Colónia 2005 © Banco Central Europeu

Menos valiosa, mas ainda assim muito apetecível para colecionadores, a moeda comemorativa do 60º aniversário da declaração universal dos Direitos Humanos, de 2008, da Finlândia, vale cerca de 14 euros.

Moeda de dois euros comemorativa do 60º aniversário da declaração universal dos Direitos Humanos © Banco Central Europeu

(NOTA: Os valores indicados correspondem às vendas, à data de hoje, em sites especializados de numismática e em outros de compra e venda de produtos usados, que estão em constante mudança e que carecem de confirmação por parte dos vendedores)