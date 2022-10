Haaland, Salah e mais 570 milhões fora do Qatar

O Mundial vai reunir os craques mais caros e as seleções mais valiosas do mundo? Sim. Mas, mesmo assim, ficou uma fortuna à porta da Copa

Vem aí o Mundial do Qatar e a hora de ordenar os craques e as seleções dos mais caros aos mais baratos. Mas ainda é cedo: não se sabe ao certo quais os 26 jogadores definitivos que cada um dos 32 selecionadores vai escolher. O que já se conhece é quem fica de fora porque as suas respetivas equipas não se qualificaram. E dá para fazer um onze, para lá de milionário, só com ausentes da Copa.

Comecemos pelo fim: Erling Haaland, o prodígio norueguês do Manchester City avaliado em 150 milhões de euros, pelo site especializado Transfermarkt não vai ao Qatar porque a sua seleção ficou atrás da qualificada Holanda, e da eliminada, por Portugal, nos play off, Turquia.

Vamos para o início agora: na baliza, o ausente mais valioso é Gianluigi Donnarumma, eleito melhor guarda-redes do mundo em 2021 pela revista France Football. Do PSG e da Itália, ele vale 65 milhões no mercado.

No trio da defesa, dois jogadores do Inter, o eslovaco Milan Skriniar, cuja seleção falhou o apuramento, Alessandro Bastoni, o segundo de cinco italianos da lista, e, claro, David Alaba, pilar da Áustria e do Real Madrid - juntos, somam 180 milhões.

A tetracampeã Itália, de longe a ausência mais pesada, tem três representantes no meio-campo: Nicolò Barella (Inter) e Marco Verrati (PSG) mais o extremo Federico Chiesa (Juventus), a que se adiciona o nigeriano Wilfred Ndidi (Leicester) num total acumulado de 255 milhões.

No ataque, ao lado do viking Haaland, estaria mais um nigeriano, Victor Osimhen, do Napoli, e, para fechar em beleza, Mo Salah, o génio egípcio do Liverpool avaliado em 90 milhões, ausente após derrota à última hora dos Faraós para o Senegal na qualificação africana. Um ataque de 310 milhões.

No total, 810 milhões. Uma fortuna às portas do Mundial, a que se juntarão as tradicionais ausências surpresa nas listas finais de convocados, a anunciar no início de novembro.